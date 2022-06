Analysis-With record pump prices, Biden hard-pressed to ramp up Russia sanctions

Les conducteurs américains s'embarquent pour des vacances d'été avec des prix de l'essence dépassant en moyenne les 5 dollars le gallon pour la première fois de l'histoire. Et la hausse des prix du pétrole et du gaz naturel contribue à porter l'inflation à son niveau le plus élevé depuis quatre décennies, faisant grimper les prix de la nourriture, de l'électricité et du logement.

Des sanctions plus sévères à l'encontre de la Russie, l'un des plus grands fournisseurs de pétrole et de gaz au monde, ne feraient probablement qu'aggraver la situation.

"C'est comme leur donner un coup de pied alors qu'ils sont à terre", a déclaré Ellen Wald, historienne de l'énergie et membre senior du groupe de réflexion Atlantic Council, à propos de la perspective d'actions qui pourraient faire augmenter les prix pour les consommateurs de carburant américains.

Les États-Unis et l'Europe ont déjà imposé une série de mesures visant les exportations de pétrole de la Russie, le nerf de son économie et sa machine de guerre, notamment des contrôles à l'exportation, une interdiction américaine des importations d'énergie russe, une interdiction partielle de l'UE des importations d'énergie.

Mais l'administration Biden envisage également des sanctions dites secondaires pour augmenter la pression. Les responsables américains, par exemple, sont en pourparlers avec leurs alliés européens et asiatiques pour imposer d'éventuels plafonds de prix sur les achats de pétrole russe, a déclaré mardi le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo.

Certains responsables pensent que les plafonds de prix sont l'une des méthodes qui pourraient aggraver la douleur économique de la Russie sans faire grimper davantage les marchés pétroliers mondiaux, car seuls les revenus seraient réduits, et non les volumes de pétrole mis sur le marché.

"Ce qui se passe, c'est moins la quantité de pétrole russe qui sort du marché que la baisse des bénéfices pétroliers de la Russie, qui est obligée de vendre à des prix très réduits", a déclaré un porte-parole du département d'État à Reuters.

Mais il ne sera pas facile d'intensifier les actions de guerre économique contre la Russie sans faire monter les prix.

La Russie, par exemple, pourrait riposter en retenant le pétrole sur le marché. Cela pourrait immédiatement faire grimper les prix, car les producteurs de pétrole du monde entier ont très peu de capacité de réserve après des années de sous-investissement dans les champs pétrolifères et les raffineries.

"Chaque fois qu'il est question de sanctions, le prix augmente", a déclaré Wald.

À la fin du mois de mai, par exemple, le baril de Brent, référence mondiale, a atteint des sommets de deux mois, à près de 124 dollars, après que l'Union européenne a soutenu un embargo édulcoré sur les expéditions de pétrole de la Russie.

Les responsables du département du Trésor, qui administre les sanctions, et le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Lorsqu'on lui a demandé quand des sanctions secondaires pourraient être imposées sur les achats de pétrole russe et dans quelles circonstances, un responsable américain a répondu que rien n'avait été décidé.

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les sanctions occidentales devraient réduire régulièrement les exportations de brut de la Russie l'année prochaine.

Mais jusqu'à présent, la Russie a réussi à trouver de nouveaux acheteurs en baissant ses prix. L'Inde, par exemple, a presque triplé ses achats de brut russe le mois dernier, tandis que la Chine a également récupéré davantage de barils russes.

Et en mai, les revenus pétroliers de la Russie ont augmenté car la hausse des prix mondiaux et les exportations régulières de brut ont compensé ces rabais, selon l'AIE.

Les achats de l'Inde sont dans le collimateur de Washington depuis des mois, un responsable américain ayant averti en mars qu'elle pourrait être exposée à un "grand risque" de sanctions renforcées si elle achète du pétrole bien au-delà des niveaux des années précédentes.

RISQUE DE MANIPULATION DU PLAFONNEMENT DES PRIX

Outre le plafonnement des prix, les États-Unis pourraient également envisager d'imposer des sanctions aux entités qui fournissent des assurances ou des services aux cargaisons russes, lorsque les transactions dépassent un prix fixe par baril.

Mais l'application de telles mesures prendrait du temps et des ressources.

"Je ne pense pas que ce soit réaliste", a déclaré Pavel Mulchanov, directeur général de la banque d'investissement Raymond James à Houston. "Le pétrole est un marché extrêmement liquide et concurrentiel et il n'y a aucun moyen pratique de faire respecter un quelconque type de limite de prix à la hausse, ou à la baisse."

Richard Nephew, ancien responsable des sanctions au Département d'État américain sous le président Joe Biden et l'ancien président Barack Obama, s'est montré dubitatif quant aux deux méthodes, en particulier quant au plafonnement des prix, qui n'a jamais été essayé auparavant sur un producteur de la taille de la Russie.

"Le plafonnement des prix risque tellement d'être manipulé, et comment vérifier ce système ?" a déclaré M. Neveu.

Au lieu de cela, il pense que Washington pourrait travailler avec les banques d'autres pays consommateurs pour placer les revenus des ventes de pétrole de la Russie sur des comptes séquestres, argent que la Russie ne pourrait utiliser que pour des biens et services approuvés.

Mais les prix élevés du carburant et l'inflation qu'ils contribuent à alimenter sont une vulnérabilité pour Biden et ses collègues démocrates à l'approche des élections du 8 novembre.

Un sondage Rasmussen du mois dernier a révélé que 83 % des électeurs américains probables pensent que l'inflation sera un sujet important lors des élections au cours desquelles les républicains espèrent obtenir la majorité dans une ou deux chambres du Congrès.

Les prix élevés des carburants pourraient réduire l'appétit pour une action agressive en Europe également.

À la lumière de la flambée des prix du carburant, ClearView Energy Partners, un groupe de recherche non partisan, a déclaré dans une note aux clients qu'il est "sceptique quant au fait que les alliés transatlantiques aient une volonté politique suffisante pour se rassembler de façon imminente autour de sanctions 'secondaires' sur les exportations de pétrole russe."