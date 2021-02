Anaqua acquiert Quantify IP pour offrir à ses clients des capacités de budgétisation et de prévision des coûts de propriété intellectuelle avancées

BOSTON, 18 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, leader dans le domaine des solutions de gestion PI, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Quantify IP, fournisseur global de logiciel d’estimation de coûts PI. Cette transaction vient renforcer l’offre de solutions de gestion PI d’Anaqua et apporte aux entreprises et aux Conseils de nouvelles fonctionnalités de prévisions et de budgétisation de coûts visant à améliorer leur stratégie PI.



Anaqua va continuer à investir dans les produits phares de Quantify IP, Global IP Estimator® et Portfolio Estimator et les proposer de manière indépendante ou intégrés au sein de son logiciel de gestion PI. Global IP Estimator aide les professionnels de la PI à générer des estimations de coûts liés aux demandes de dépôts de marques, brevets, dessins et modèles. Portfolio Estimator aide les professionnels de la PI à calculer des coûts relatifs à des portefeuilles complets de brevets ou marques.

« Notre but est de continuer à offrir les solutions de gestions PI les plus complètes, répondant au mieux aux besoins actuels et futurs de plus en plus divers des professionnels PI, a déclaré Bob Romeo, PDG d’Anaqua. Nous voulons nous assurer que nos clients disposent des outils nécessaires pour leur cabinet, entreprise ou stratégie afin d’apporter le plus de valeur à leur processus de travail ou leurs portefeuilles. Avec un ancrage profond dans le domaine de l’estimation de coûts PI, Quantify IP complète l’offre solide de gestion PI d’Anaqua en offrant plus de visibilité aux professionnels du secteur sur leurs dépenses. »

Avec cette acquisition, Anthony de Andrade va se retirer de son poste actuel de PDG de Quantify IP et Bob Romeo dirigera désormais l’équipe afin de faire évoluer les produits.

“Anaqua comprend l’étendue de notre histoire et reconnait la capacité de Quantify IP à offrir des solutions d’estimation de coûts à la pointe du marché, a déclaré Anthony de Andrade. Nos produits complètent l’approche innovante d’Anaqua visant à offrir des solutions de gestion PI complètes dont le but est d’aider au développement d’une stratégie, permettre une meilleure prise de décision et rationnaliser les activités dans le domaine de la PI. »

Marks Baughan Securities LLC a servi de conseiller financier exclusif à Quantify IP dans cette transaction et Latham & Watkins LLP a servi de conseiller juridique à Anaqua.

À propos d’Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de solutions intégrées et de gestion de l'innovation et de la propriété intellectuelle (PI), leader du secteur. Elle compte parmi ses clients plus de 50 % des 20 premiers déposants de brevets américains, des 20 premières marques mondiales et d'un nombre croissant des cabinets juridiques les plus prestigieux et ambitieux. Le siège social de la société est situé à Boston et elle possède des bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. La plateforme de gestion de propriété intellectuelle d'Anaqua est utilisée par plus d'un million de cadres, d'agents, de juristes, d'administrateurs et d'innovateurs du monde entier. Sa suite de solutions associe flux de travail des meilleures pratiques et analyse des données et les services techniques afin de créer un environnement intelligent conçu pour informer la stratégie en matière de propriété intellectuelle, permettre la prise de décision et rationaliser les opérations de propriété intellectuelle. Pour de plus amples informations, consultez anaqua.com.

À propos de Quantify IP

Fondée en 1984, Quantify IP a conçu le très réputé logiciel Global IP Estimator. La gamme de produits de l’entreprise s’est ensuite élargie pour inclure Portfolio Estimator, Strategy Planner et Company Portfolios Revealed. Avec des équipes de chercheurs et des développeurs travaillant dans le monde entier, une équipe service client ainsi que des équipes commerciales et marketing dévouées, l’étendue de leurs connaissances et leur dévouement n’a d’égal que leur détermination à tout faire pour s’assurer de la réussite de leurs clients.

