Anaxago Capital et Nexalia Métropole font l'acquisition d'un hôtel de 910 m² à Paris 04/01/2023 | 10:02

La société de gestion Anaxago Capital et Nexalia Métropole font l'acquisition d'un hôtel de 910m² rue Duhesme dans le XVIIIème arrondissement de Paris, à proximité de Montmartre. Le projet vise la réhabilitation de l'actif en un immeuble mixte comprenant une dizaine de logements et des espaces bureaux. L'hôtel en cessation d'activité, disposait de 27 chambres et développait 910 m² de surface de plancher sur 5 niveaux. L'immeuble est également composé de 2 sous-sol laissant la possibilité d'y implanter des surfaces tertiaires.



Le projet consiste à réhabiliter l'hôtel en 10 logements premium et 2 niveaux de bureaux suite à la création de 219 m² supplémentaires via une surélévation du dernier étage et l'extension de chaque niveau côté cour.





Cette première opération conjointe témoigne du savoir-faire complémentaire des deux groupes dans la restructuration et le repositionnement d'actifs en centre-ville.



" L'acquisition de l'hôtel Déclic s'intègre pleinement dans notre stratégie de repositionnement d'actifs en voie d'obsolescence. Le projet porté par Nexalia Métropole va permettre de réhabiliter le bâtiment sur le volet environnemental et lui donner une seconde vie en créant une dizaine de logements et en favorisant la mixité du bâtiment grâce aux bureaux et commerces en pied d'immeuble ", a déclaré Joachim Dupont, Président d'Anaxago Capital.



" La réhabilitation du 17 rue Duhesme illustre parfaitement les enjeux urbains de demain : transformer les actifs tertiaires obsolètes du cœur de ville en logements de qualité et soigneusement pensés tout en modernisant les systèmes constructifs avec l'utilisation d'une ossature bois et le choix d'une filière sèche qui limitent l'impact sur l'environnement. Nexalia Métropole et Anaxago combinent ici leur savoir-faire respectifs dans un projet dont l'exemplarité et la réussite constitueront les bases d'une coopération à plus long-terme ", a indiqué Aymeric Levesque, Directeur Général de Nexalia Métropole.





