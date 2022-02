Anaxago recrute une Directrice Commerciale Partenaires

Anaxago, spécialisé dans l’investissement alternatif, a annoncé le recrutement de Sophie Journel en tant que Directrice Commerciale Partenaires. Elle vient ainsi soutenir le développement du groupe. Anaxago prend en charge la relation avec les partenaires de la société (CGP, CGPI, Family Office, institutionnels)



Sophie Journel, 33 ans, titulaire d'un master 2 en Droit des Affaires à l'université d'Aix-en-Provence et diplômée de KEDGE Business School, dispose d'une riche expérience au sein de grandes banques. Elle a exercé différentes fonctions sur les activités de la Banque Privée puis du Corporate et du marché de l'Institutionnel. Elle a plus récemment travaillé au sein de la direction des partenariats du groupe PERL.