Anaxis AM lance un nouveau fonds obligataire à échéance 2025

Anaxis Asset Management lance Diversified Bond Opp. 2025, un nouveau fonds obligataire à échéance au 31 décembre 2025. Il investit dans des obligations (Investment Grade et Non-Investment Grade) d’entreprises industrielles et de services non financiers, sur toutes les zones géographiques et ayant une maturité proche de 2025. La gestion suit une approche fondamentale. Le gestionnaire d'actifs précise que le yield-to-maturity (rendement à échéance) est proche de 6% au lancement.Il s'agit du huitième fonds à maturité fixe d'Anaxis Asset Management.