Anaxis IM : "un appétit croissant pour les obligations d'entreprises"

Dans son rapport mensuel de janvier, "Corporate Credit Monthly Update", Anaxis IM rappelle qu'aux "Etats-Unis, après une année pleine de défis, l’économie s’est révélée résiliente, même si elle continue à ralentir". Le spécialiste en gestion obligataire souligne que l'inflation poursuit sa tendance à la baisse. La Fed a confirmé qu'elle pivoterait sur un assouplissement de sa politique monétaire cette année, avec une prévision de trois baisses de taux de 25 points de base chacune.



L'activité est en phase d'expansion pour le onzième mois consécutif. Elle est soutenue par un marché du travail toujours solide, bien qu'en légère perte de vitesse sur les derniers mois. Le taux de chômage s'est maintenu en effet à 3,7%, ce qui représente une hausse par rapport au niveau le plus bas d'avril 2023.



"La période de publication des résultats des entreprises a montré une croissance des bénéfices qui dépasse les attentes dans la plupart des secteurs", explique Anaxis IM.



Cela confirme que les fondamentaux restent solides en termes de qualité des actifs, de génération de capital, de liquidité et d'accès au marché.



"Le discours de la Fed autour de son pivot monétaire et les rendements réels élevés ont servi de catalyseur à la poursuite de la hausse des marchés obligataires au mois de décembre", fait remarquer Anaxis IM.



Les bons du Trésor américain à 10 ans ont reculé de 45 points de base à 3,88% fin décembre, soit le même rendement qu'en début d'année 2023. La courbe des rendements à 2 et 10 ans est restée inversée tout au long de l'année. Elle termine à -37 points de base.



Le resserrement des spreads de crédit a illustré l'appétit croissant des investisseurs pour les obligations d'entreprises. Il a été de -127 points de base en 2023 pour le haut rendement, contre -35 points de base pour l'investment grade. Le rendement offert par l'indice corporate américain s'établit en fin de mois à 7,01%.