Andrea Leadsom quitte à son tour le gouvernement britannique

LONDRES, 22 mai (Reuters) - Andrea Leadsom, la ministre britannique chargée des Relations avec le Parlement, a annoncé mercredi soir son départ du gouvernement britannique, disant craindre que l'approche retenue par la Première ministre Theresa May n'honore pas le résultat du référendum sur le Brexit.

Dans sa lettre de démission, Andrea Leadsom, qui tenta en 2016 de prendre la direction du Parti conservateur, dit également redouter que le projet de Brexit défendu par Theresa May ne permette pas au Royaume-Uni d'être "réellement" souverain.

Ce projet, ultime pari de Theresa May sur le Brexit a échoué et des élus conservateurs sont chaque jour plus nombreux à réclamer sa démission. (Alistair Smout, Nicolas Delame pour le service français)