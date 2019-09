Andreas Fürst aux commandes de Central Real Estate

Zurich (awp) - La société de participations immobilières Central Real Estate Holding (CREH) débute mardi ses activités opérationnelles, se dotant dans la foulée d'un directeur général (CEO) en la personne d'Andreas Fürst, qui a pris ses fonctions avec effet immédiat. Par ailleurs le conseil d'administration a été renouvelé lors d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue lundi.

La société a été fondée en mai à l'initiative de caisses de pension, de fondations de placement et d'assurances suisses, dans le cadre de l'achat au géant bâlois Novartis d'une parcelle en développement du complexe Klybeck-Areal sur les bords du Rhin.

La nomination d'Andreas Fürst marque le "coup de départ opérationnel" pour l'entreprise, a indiqué un porte-parole à AWP. Le dirigeant fraîchement adoubé jouit de plus de 20 ans d'expérience à des fonctions dirigeantes dans le secteur immobilier. Il est également partenaire fondateur de Trecondis, un prestataire de services spécialisé dans le développement de parcelles industrielles basé à Bâle.

En plus de la désignation du CEO, l'assemblée a procédé à la refonte de son conseil d'administration. Ce dernier comprendra désormais quatre membres: Isabelle Romy, qui officiera en qualité de présidente, Dieter Kräuchi, Fabian Steiner et Conradin Stiffler. Les sortants Mark Montanari et Rinon Memeti se sont retirés.

Les fondateurs de CREH sont l'assureur Bâloise, la caisse de pension du canton de Zoug, les fondations de placement de Credit Suisse et de J. Safra Sarasin, ainsi que diverses caisses de pension.

