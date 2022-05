Anglo American revient en Zambie avec l'accord sur le cuivre d'Arc Minerals

Dans le cadre de cet accord, qui a été rapporté pour la première fois par Reuters, Anglo prendra 70 % d'une coentreprise avec Arc qui détiendra des licences pour explorer la province du Nord-Ouest de la Zambie, riche en cuivre, une région qu'Anglo avait déjà explorée à la fin des années 1990.

Les grandes sociétés minières sont à la recherche de nouvelles sources de cuivre et de cobalt, deux métaux utilisés dans les batteries, surtout à la suite de la guerre en Ukraine et des sanctions contre la Russie qui ont fait grimper en flèche les prix des métaux.

Anglo American versera 3,5 millions de dollars dans la coentreprise à la signature. Elle pourra conserver sa participation en dépensant 74 millions de dollars en exploration dans les sept ans suivant la signature et en effectuant des paiements en espèces de 11 millions de dollars dans la JV, selon les termes de l'accord.

Arc Minerals avait auparavant un accord d'exclusivité avec Anglo de juillet 2020 à juillet 2021, et lorsque cet accord est arrivé à échéance, Arc Minerals a déclaré qu'il entamerait des discussions avec d'autres grands mineurs qui l'avaient approché.

La Zambie, deuxième plus grand producteur de cuivre d'Afrique, est devenue une proposition d'investissement plus attrayante pour les sociétés minières depuis l'élection en août dernier du président Hakainde Hichilema, favorable aux affaires, et la réforme de la fiscalité minière qui a suivi.

Le pays vise à plus que tripler sa production annuelle de cuivre au cours de la prochaine décennie pour atteindre 3 millions de tonnes par an.