AngloGold Ashanti confie à Veolia le traitement des eaux de sa mine d'or d'Obuasi au Ghana

Nouveau contrat pour Veolia (Paris:VIE) auprès de l’industriel AngloGold Ashanti Ghana Limited, filiale de la société minière sud-africaine AngloGold Ashanti, 3ème producteur mondial d’or. Veolia Ghana Limited(*) aura en charge l’exploitation et la maintenance de l’ensemble des stations de traitement d’eau de sa mine d’Obuasi au Ghana. Un contrat d’une durée de 3 ans qui permettra à Veolia d’apporter tout son savoir-faire opérationnel au service de l’industrie minière.

Pas moins de six installations sont nécessaires pour garantir la qualité du traitement des eaux et des rejets liés à l’exploitation de la mine d’or d’Obuasi par l’industriel AngloGold Ashanti : 4 stations de traitement des eaux usées et 2 stations de traitement d’eau potable dont la gestion vient d’être confiée à Veolia Ghana Limited pour une durée de 3 ans.

Il faut dire que l’eau est essentielle à l’industrie minière. Traitement du minerai, élimination des poussières, transport des boues, besoins du personnel, elle est utilisée dans différentes activités liées aux phases d’exploration. Dans un climat tropical sujet à de fortes précipitations très saisonnières, la mine d’or ghanéenne a la responsabilité de la gestion de ses eaux usées et de ses résidus de procédé de manière à respecter les exigences de l’agence de protection de l’environnement en matière de rejets dans l’écosystème.

Grand consommateur d’eau, le secteur minier fait partie des thèmes majeurs de croissance identifiés par Veolia qui travaille main dans la main avec les industriels pour répondre aux forts enjeux auxquels ils doivent faire face, en Afrique et dans le monde. Un segment de marché stratégique qui offre des perspectives de développement prometteuses pour le Groupe.

“Ce nouveau contrat confirme le savoir-faire opérationnel de Veolia dans le traitement de l’eau et des rejets indispensables à l’industrie minière”, précise Christophe Maquet, directeur de la zone Afrique et Moyen-Orient de Veolia. “En optimisant le traitement des eaux de process de la mine d’or d’Obuasi, nous avons l’opportunité d’optimiser les opérations de traitement d’eau qui sont cruciales pour le fonctionnement de la mine”.

(*) détenue à 70% par Veolia Africa et 30% par West African Surface Solutions Ghana Limited

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de 171 000 employés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.

En 2018, le groupe Veolia a servi 95 millions d’habitants en eau potable et 63 millions en assainissement, produit près de 56 millions de mégawattheures et valorisé 49 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 25,91 milliards d’euros. www.veolia

