Les contrats à terme sur le bétail du Chicago Mercantile Exchange (CME) ont baissé lundi, alors que les contrats à terme sur les bovins ont chuté en raison de signes de prise de bénéfices, d'un marché au comptant stable et de l'incertitude quant à la demande des consommateurs pour le bœuf cet automne, selon les analystes du marché.

Les contrats à terme sur les bovins d'engraissement du CME ont bénéficié d'un certain soutien en début de séance lorsque les contrats à terme sur le maïs du Chicago Board of Trade ont fortement chuté, selon les négociants. Mais lorsque les contrats à terme sur le maïs se sont redressés, les inquiétudes concernant la hausse des coûts de l'alimentation animale à un moment où les marges bénéficiaires des conditionneurs ont été fermement dans le rouge ont pesé sur les contrats, ont-ils dit.

Les prix de gros du bœuf étaient mitigés lundi matin, le ministère américain de l'Agriculture signalant que les prix des découpes de bœuf en boîte pour le choix étaient en baisse de 2 cents à 313,75 dollars par quintal et que les découpes sélectionnées étaient en hausse de 2,61 dollars à 300,07 dollars par quintal.

Les prix à terme du porc ont baissé, même si les prix de gros du porc américain étaient généralement plus élevés en début de journée. Mais les prix des découpes de porc pour le jambon ont fortement baissé, selon les données de l'USDA, ce qui a ajouté de la pression sur les prix à terme.

"Les tendances saisonnières sur les porcs sont toutes négatives en ce moment", a déclaré Don Roose, président de US Commodities. "Les contrats d'automne sont sous pression car les stocks de porc augmentent, les poids des porcs et le rythme de production étant plus élevés qu'il y a un an.

Les transformateurs de porcs ont abattu 482 000 porcs lundi, soit plus que les 453 000 têtes de la semaine précédente et plus que les 477 242 animaux abattus à la même période de l'année précédente, selon les données de l'USDA.

Les contrats à terme sur les bovins vivants du mois d'août du CME ont terminé en baisse de 1,600 cents à 186,975 cents la livre, tandis que les contrats à terme sur les bovins vivants du mois d'octobre les plus actifs ont baissé de 1,750 cents à 186,800 cents la livre.

Les contrats d'engraissement d'août du CME ont terminé en baisse de 3,275 cents à 256,425 cents la livre.

Les contrats à terme du CME sur les porcs maigres d'août ont terminé en baisse de 2,025 cents à 91,450 cents la livre et, à la mi-séance, ont atteint leur prix le plus bas depuis le 16 juillet. Les contrats à terme d'octobre sur les porcs maigres ont terminé en baisse de 3,375 cents à 74,825 cents la livre. (Reportage de P.J. Huffstutter à Chicago ; Rédaction d'Alan Barona)