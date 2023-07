Les contrats à terme sur les porcs maigres du Chicago Mercantile Exchange ont terminé en hausse jeudi, soutenus par l'augmentation des prix de gros du porc et la fermeté de la valeur des porcs au comptant, selon les négociants.

Le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a fixé le prix de gros de la carcasse de porc à 110,90 dollars par quintal, en hausse de 24 cents par rapport à mercredi, et les poitrines de porc ont augmenté de 17,08 dollars pour atteindre 174,92 cents par quintal, leur niveau le plus élevé depuis août dernier.

"Les prix de la poitrine de porc ont fortement augmenté au cours des dernières semaines", a déclaré Sterling Smith, directeur de la recherche agricole chez AgriSompo North America. "Cela crée une piste d'atterrissage naturelle pour le marché du porc.

Les porcs maigres du mois d'août du CME ont gagné 1,150 cents à 96,500 cents la livre, et le contrat d'octobre a gagné 1,175 cents à 83,350 cents.

Pendant ce temps, l'indice CME des porcs maigres, une moyenne pondérée sur deux jours des prix du porc au comptant, a augmenté de 70 cents pour atteindre 99,36 $ le quintal, son niveau le plus élevé depuis la mi-septembre.

Les contrats à terme sur les bovins vivants ont terminé en demi-teinte, le soutien fondamental apporté par le resserrement de l'offre de bovins et la fermeté des marchés au comptant ayant compensé la pression exercée par la mauvaise clôture technique de mercredi, lorsque les contrats à terme d'août et d'octobre ont atteint des sommets de durée de vie, avant de reculer et de clôturer en baisse.

"Il s'agit d'une très mauvaise configuration technique", a déclaré M. Smith. "Je pense que cela a créé une certaine nervosité (jeudi) et a un peu pesé sur les choses.

Les contrats à terme sur les bovins vivants du mois d'août du CME se sont redressés en fin de séance et se sont établis 0,025 cent plus haut à 176,900 cents la livre, tandis que les bovins d'octobre ont terminé en baisse de 0,150 cent à 180,100 cents.

Les contrats à terme d'août sur les bovins d'engraissement ont chuté, terminant en baisse de 1,575 cent à 245,000 cents la livre, sous la pression d'une hausse des contrats à terme sur le maïs qui signalait une augmentation des coûts des aliments pour animaux.

L'USDA a déclaré que les ventes à l'exportation de bœuf américain au cours de la semaine terminée le 6 juillet s'élevaient à 9 900 tonnes métriques, soit une baisse de 28 % par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes. Les ventes à l'exportation de viande de porc se sont élevées à 24 500 tonnes, soit une baisse de 9 % par rapport à la moyenne des quatre semaines précédentes. (Reportage de Julie Ingwersen, édition de Vinay Dwivedi)