Les contrats à terme sur les porcs maigres du Chicago Mercantile Exchange ont clôturé en hausse mercredi, mettant fin à une série de trois séances de baisse, les négociants estimant que les dernières prévisions baissières du gouvernement américain en matière d'offre avaient été intégrées dans le marché.

Les contrats à terme sur les bovins se sont consolidés après avoir enregistré des baisses importantes la veille, mais les contrats à terme sur les bovins d'engraissement et les bovins vivants ont réussi à clôturer en territoire positif, ont indiqué les négociants.

Le contrat de référence du CME pour les porcs maigres de décembre a légèrement augmenté de 0,1 cent pour terminer à 69,175 cents la livre. Le contrat a atteint son niveau le plus bas à 68 cents au cours de la séance, soit son niveau le plus bas depuis le 30 mai et près du niveau le plus bas de tous les temps de 67,325 cents.

Sur les marchés des bovins de la CME, le contrat d'engraissement de novembre s'est raffermi de 0,075 cent pour atteindre 250,425 cents la livre. Les bovins vivants de décembre ont gagné 0,375 cent pour atteindre 186,025 cents la livre.

La consolidation du marché des bovins d'engraissement de novembre a été observée autour de l'extrémité inférieure de la fourchette de Bollinger de 20 jours du contrat et de sa moyenne mobile de 100 jours.

Les contrats à terme sur les bovins vivants de décembre ont rencontré une résistance autour de leur moyenne mobile de 40 jours et ont clôturé en dessous de leur sommet de la séance. (Reportage de Mark Weinraub ; Rédaction de Shinjini Ganguli)