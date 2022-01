Animoca Brands, société de métavers basée sur NFT, lève 360 millions de dollars.

Animoca Brands - une société australienne dont le siège est à Hong Kong - investit dans et construit des mondes virtuels en ligne basés sur la blockchain, dans lesquels des actifs tels que des terrains peuvent souvent être achetés sous la forme de jetons non fongibles (NFT).

Elle a investi dans plus de 150 entreprises liées aux NFT et aux métavers.

Dans de nombreux environnements dits "métavers", les utilisateurs peuvent acheter des terrains, se promener en tant qu'avatars, jouer à des jeux et rencontrer des amis.

Ce terme est devenu un mot à la mode dans le monde de la technologie et des affaires l'année dernière. Les entreprises liées aux métavers ont connu une vague d'investissements et les jetons cryptographiques des plateformes de métavers ont grimpé en flèche, stimulés par le fait que Facebook a changé son nom en "Meta" pour signaler son engagement envers le concept.

Pendant ce temps, les NFTs ont explosé en popularité, avec des volumes de ventes approchant les 25 milliards de dollars en 2021.

Le président et cofondateur d'Animoca Brands, Yat Siu, n'hésite pas à dire que le développement du "Web3" ou du métavers dépend de la possibilité pour les utilisateurs de posséder des actifs basés sur la blockchain.

Animoca Brands reçoit généralement environ 7,5 % de chaque transaction de ses NFT sur la principale place de marché OpenSea. OpenSea est la principale place de marché NFT et a vu environ 3 milliards de dollars de volume de ventes au cours du dernier mois, selon le tracker de marché DappRadar.

Animoca Brands a émis 111 173 515 actions, d'une valeur de 358 888 888 $, et a déclaré qu'elle utiliserait le produit de la levée de fonds pour des acquisitions, des investissements, le développement de produits et l'achat de licences pour la propriété intellectuelle populaire.

La levée de fonds a été menée par la société de capital-risque Liberty City Ventures. Gemini Frontier Fund, Sequoia China et Winklevoss Capital figuraient parmi les autres investisseurs. Lors d'une réunion des actionnaires le mois dernier, il a été annoncé que Siu détiendrait environ 7,3 % d'Animoca Brands après le dernier tour de table, a indiqué la société.

"Animoca Brands a construit et développé des marques de premier plan dans l'espace des jeux décentralisés et des métavers", a déclaré Tyler Winklevoss, fondateur de Winklevoss Capital et de Gemini.

"Nous avons une énorme conviction dans sa vision et sommes enthousiastes à l'idée de soutenir sa mission."

La société détenait des réserves d'actifs numériques, tels que des jetons cryptographiques, d'une valeur de 15,9 milliards de dollars à la fin de novembre 2021, contre 2,9 milliards de dollars à la fin de septembre 2021, selon ses états financiers non vérifiés.

Animoca Brands a levé 216 millions de dollars en 2021.

En novembre, SoftBank a mené un tour de financement de 93 millions de dollars dans la filiale d'Animoca Brands, The Sandbox.

Le jeton de The Sandbox, "SAND", a augmenté de plus de 8 500 % au cours de l'année écoulée, selon Coinbase.