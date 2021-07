Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, et la Société immobilière du Canada annoncent un investissement de 21 millions de dollars dans la Tour CN

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 23 juillet 2021) - Aujourd'hui, l'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et ministre responsable de la Société immobilière du Canada, a annoncé un investissement de 21 millions de dollars pour améliorer le symbole national du Canada, la Tour CN. La Société immobilière du Canada, une société d'État fédérale, est le propriétaire et l'exploitant de la Tour CN.

L'investissement de la Société immobilière du Canada permettra de moderniser la galerie d'observation extérieure de la Tour CN. Les travaux viseront à optimiser et à prolonger la capacité d'observation intérieure tout au long de l'année, ainsi qu'à offrir un nouveau plancher de verre ininterrompu. De plus, l'espace nouvellement rénové, situé à 113 étages au-dessus de Toronto, sera doté de murs vidéo interactifs de pointe afin d'améliorer la participation et l'expérience pour les clients.

L'un des principaux objectifs du nouvel espace, dont l'ouverture est prévue l'été prochain, consiste à apporter des améliorations en matière d'accessibilité. Cette deuxième phase du plan de rénovation de la Tour CN s'appuie sur l'étonnante rénovation du niveau d'observation principal de 16 millions de dollars effectuée en 2018. Le niveau d'observation principal est désormais doté de « murs de fenêtres » en verre du sol au plafond, ce qui améliore l'accessibilité et offre des vues panoramiques de Toronto presque sans interruption et sans obstruction.

L'annonce d'aujourd'hui accompagne la réouverture de la Tour CN. Après une suspension de ses activités pendant plus de neuf mois, la Tour CN est ravie d'accueillir à nouveau les visiteurs à son niveau d'observation et à L'HAUT-DA CIEUX. Le Restaurant 360 rouvrira ses portes le 29 juillet.

Citations :

« La dynamique industrie touristique de Toronto a été durement touchée par la pandémie de COVID-19. L'investissement de 21 millions de dollars de la Société immobilière du Canada permettra d'offrir aux visiteurs une nouvelle expérience d'exploration et de découverte dans l'une des attractions les plus appréciées au pays, et donnera à Toronto le coup de pouce qu'elle mérite. »

L'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Pouvoir accueillir à nouveau les visiteurs et les résidents à la Tour CN est un véritable signe de la réouverture de notre ville. Je sais que les résidents et les visiteurs sont impatients de découvrir tout ce que leur réserve la nouvelle expérience de la Tour CN depuis sa fermeture pendant la pandémie. Je tiens à remercier la Société immobilière du Canada d'avoir investi dans la Tour et de nous aider à faire en sorte que Toronto et son industrie touristique reviennent en force. C'est là un autre exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble et que nous investissons dans Toronto, le moteur économique du Canada. J'invite les gens à visiter la Tour CN cet été et à soutenir les entreprises de Toronto lors de leur visite. »

John Tory, maire de Toronto

« En tant que fière propriétaire et gestionnaire, la Société immobilière du Canada innove et investit constamment dans la Tour CN pour offrir des expériences enrichissantes et de classe mondiale. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans notre engagement en faveur de l'accessibilité. Elle marque un autre chapitre passionnant de l'histoire de la Tour CN en tant qu'icône nationale et destination de célébration. »

Robert Howald, président-directeur général de la Société immobilière du Canada

« Je suis absolument ravi du retour des visiteurs à la Tour CN. Qu'il s'agisse de célébrer une étape spéciale, de vivre les sensations fortes de L'HAUT-DA CIEUX, de savourer une cuisine canadienne raffinée ou de faire une excursion « juste pour le plaisir », la Tour est là pour rehausser l'expérience. Notre équipe n'a ménagé aucun effort pour s'assurer que toutes les mesures sont en place afin de respecter ou de dépasser les directives de santé publique et d'offrir une expérience sécuritaire pour tous. La modernisation de la terrasse extérieure permettra de faire passer l'expérience de la Tour à un niveau supérieur tout en améliorant l'accessibilité pour que les visiteurs puissent profiter de cet espace toute l'année. »

Peter George, chef de l'exploitation, Tour CN

À propos de la Société immobilière du Canada

La Société immobilière du Canada est une société d'État fédérale autofinancée qui se spécialise en immobilier, en aménagement et en gestion d'attractions. Depuis 1995, la Société immobilière du Canada a enrichi les collectivités et les expériences canadiennes en démontrant le plein potentiel des propriétés qu'elle possède et exploite. La Société immobilière du Canada est un chef de file reconnu dans la gestion des attractions touristiques. Elle exploite la Tour CN et le Parc Downsview à Toronto, ainsi que le Centre des sciences de Montréal et le Vieux-Port de Montréal. La Société immobilière du Canada s'efforce d'augmenter la valeur économique, sociale et environnementale pour les Canadiens. La SIC est fière d'avoir généré plus de 1 milliard de dollars en retombées économiques pour le Canada depuis sa création.

À propos de la Tour CN

D'une hauteur de 553,33 mètres (1 815 pieds et 5 pouces), la Tour nationale du Canada est une merveille d'ingénierie, une destination primée de restauration et de divertissement, et c'est également l'attraction incontournable de Toronto depuis plus de quatre décennies. La Tour CN a été visitée par plus de 1,98 million de personnes l'année dernière. (Comprend 370 000 clients du Restaurant 360 et 18 000 visiteurs de L'HAUT-DA CIEUX.) www.cntower.ca

