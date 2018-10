Ankara demande à fouiller le consulat saoudien d'Istanbul

(Actualisé avec déclarations d'Erdogan, deux derniers paragraphes)

ANKARA, 8 octobre (Reuters) - La Turquie a demandé à Ryad l'autorisation d'effectuer des recherches au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul où le journaliste saoudien Jamal Khashoggi aurait disparu, rapporte lundi la chaîne de télévision NTV.

Selon des membres de l'administration turque interrogés ce week-end par Reuters, Khashoggi a été tué dans l'enceinte du consulat. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé qu'il suivait personnellement l'affaire.

Un fonctionnaire turc a par ailleurs indiqué lundi que l'ambassadeur saoudien à Ankara avait été convoqué la veille pour la deuxième fois au ministère des Affaires étrangères.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a demandé aux autorités saoudiennes de prouver que le journaliste avait bel et bien quitté le consulat après le rendez-vous qu'il y avait eu mardi dernier, comme l'affirme Ryad.

"Nous devons parvenir à boucler cette enquête le plus vite possible. Les responsables consulaires ne peuvent s'en tirer en se bornant à dire 'Il est parti'", a déclaré Erdogan lundi, lors d'une conférence de presse à Budapest. (Tuvan Gumrukcu, Ece Toksabay et Tulay Karadeniz Jean-Philippe Lefief et Eric Faye pour le service français)