Ankara poursuit son offensive en Syrie, Washington et Bruxelles menacent

(Actualisé avec déclarations du chef du Pentagone, évasion de djihadistes, attentat revendiqué par l'EI)

par Daren Butler

ISTANBUL, 11 octobre (Reuters) - La Turquie a poursuivi vendredi son offensive contre les miliciens kurdes qui tiennent le nord-est de la Syrie en dépit des condamnations internationales et des mises en garde de Washington.

Lancée mercredi dans la foulée de l'annonce d'un retrait américain, l'opération "Source de paix" a jeté sur les routes près de 100.000 personnes qui fuient les combats, dont le bilan, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, s'élève à une centaine de morts.

Aux Etats-Unis, Donald Trump, qui s'efforce de ne pas apparaître comme celui qui a abandonné les alliés kurdes de Washington, a proposé jeudi d'endosser un rôle de médiateur sans pour autant convaincre Ankara de renoncer à son opération.

Sa décision de retirer les troupes américaines a précipité l'opération turque et provoqué une vague d'indignation au sein même du Parti républicain.

Le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, qui s'est entretenu jeudi avec son homologue turc, a souligné vendredi devant la presse que l'offensive turque portait un "préjudice considérable" aux relations bilatérales entre Washington et Ankara et provoquait une déstabilisation de toute la région.

De hauts responsables américains ont parlé "avec tous nos homologues pour les presser de mettre fin à cette incursion", a-t-il dit.

Les Etats-Unis, a-t-il ajouté, n'ont pas abandonné leurs partenaires kurdes. "Personne n'a donné de feu vert à la Turquie pour cette opération, nous avons bien au contraire réclamé vivement à tous les niveaux que les Turcs ne lancent pas cette opération."

Rendant compte de son entretien de la veille avec le ministre turc de la Défense, le Pentagone précise que "le secrétaire Esper a fermement encouragé la Turquie à cesser ses opérations dans le Nord-Est syrien afin d'augmenter les chances que les Etats-Unis, la Turquie et nos partenaires parviennent à trouver un terrain d'entente susceptible d'entraîner une désescalade de la situation avant qu'elle ne devienne irréparable".

Plusieurs gouvernements européens ont eux aussi fait part de leur préoccupation et menacé Ankara de sanctions. et

"La Turquie doit comprendre que notre préoccupation majeure est que ses actions n'entraînent une nouvelle catastrophe humanitaire, ce qui serait inacceptable", a réagi le président du Conseil européen, Donald Tusk, à l'issue d'un entretien à Bruxelles avec le président chypriote Nicos Anastasiades.

CINQ DJIHADISTES S'ÉCHAPPENT DE PRISON,

L'EI REVENDIQUE UN ATTENTAT

Selon les Forces démocratiques syriennes (FDS), dominées par les Kurdes des Unités de protection du peuple (YPG), l'intervention turque menace également leurs capacités à maintenir en détention les milliers de djihadistes qu'ils ont capturés en reprenant le nord-est de la Syrie.

D'après deux responsables de la sécurité turque, Ankara estime que plus de 1.000 djihadistes - pour l'essentiel des combattants étrangers venus d'Europe et des Etats-Unis - sont détenus sur la bande de territoire que les forces turques entendent prendre dans le Nord-Est syrien.

A Kamichli, la plus grande ville que les Kurdes contrôlent dans le Nord-Est syrien, cinq combattants du groupe Etat islamique ont réussi vendredi à s'enfuir de leur prison à la suite d'intenses bombardements dans le secteur, ont annoncé les FDS. Des ressortissantes étrangères liées à l'EI se sont soulevées dans un camp, incendiant des tentes et agressant des gardiens à coups de pierre et de bâtons.

Selon les autorités, une voiture piégée a explosé dans la ville, tuant trois civils et en blessant neuf autres. L'Etat islamique a revendiqué l'attentat via son organe de propagande Amak.

A une centaine de kilomètres vers l'ouest, l'aviation et l'artillerie turques ont poursuivi leurs bombardements autour de Ras al Aïn, une des deux villes frontalières dont l'armée turque entend s'emparer.

Les bombardements ont également repris à Tel Abyad, a-t-on appris auprès d'un témoin. "Tel Abyad subit actuellement des combats d'une ampleur inégalée en trois jours", a déclaré Marvan Qamishlo, un porte-parole des Forces démocratiques syriennes.

Selon les Nations unies, le nombre de déplacés s'élève désormais à 100.000. "L'impact humanitaire commence à se faire sentir. On évalue à 100.000 le nombre de personnes qui ont quitté leur logement", dit l'Onu. (Daren Butler et Tom Perry avec John Irish à Paris, Emma Farge à Genève, Anton Kolodyazhnyy à Moscou, Jan Strupczewski à Bruxelles et Idrees Ali à Washington Nicolas Delame pour la version française, édité par Sophie Louet et Henri-Pierre André)