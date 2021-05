Année 2020 faste pour Saxo Bank (Suisse), qui reste sur une très bonne lancée

Zurich (awp) - Le courtier en ligne Saxo Bank (Suisse) a signé une performance de choix l'année dernière, porté par la volatilité déclenchée sur les marchés financiers par la pandémie de Covid-19. Les premiers mois de 2021 laissent entrevoir un nouvel exercice très favorable, grâce également à la reprise des clients du concurrent genevois Strateo.

"En 2020, nous sommes rentrés dans une nouvelle normalité en termes de volumes, avec des niveaux plus élevés que par le passé", a indiqué à AWP le directeur général Renato Santi. Les volumes de négoce ont augmenté de 50% pour toutes les classes d'actifs. Le nombre moyen de clients actifs et effectuant des transactions a augmenté de 57%, précise la banque.

Cette vague est portée par une jeune génération d'investisseurs séduite par des frais plus bas, assure le responsable. La moitié des nouveaux clients sont âgés de moins de 40 ans. Ceux-ci viennent compléter les personnes qui font du négoce à court terme et qui veulent avant tout profiter de la volatilité sur les marchés.

Les recettes de l'établissement zurichois ont gonflé de 29% à 25,3 millions de francs suisses, selon les indications fournies mardi. Les activités de négoce restent prédominantes, générant un revenu de 18 millions (+22,4%). Les recettes tirées des commissions s'est envolé de 70% à 6,8 millions. Les produits financiers ont atteint 0,5 million (+25%).

Les six premiers mois de l'année avaient été marquées par une envolée de l'activité clientèle dès l'éclatement de la crise sanitaire. "Un ralentissement est intervenu au deuxième semestre, qui est resté à des niveaux bien supérieurs que ceux de 2019", note le patron de la filiale suisse du groupe danois Saxo Bank.

Envolée des résultats

Le revenu opérationnel de Saxo Bank (Suisse) a été multiplié par 12, passant à 12,4 millions de francs suisses, contre 0,9 million en 2019. Dans son communiqué, le courtier rappelle que des frais exceptionnels de 1,6 millions avaient pesé sur la rentabilité l'exercice précédent, un montant dévolu aux développements "technologique et stratégique".

Le bénéfice net s'est inscrit à 11,4 millions de francs suisses, très largement supérieur aux 0,8 millions de 2019.

A la fin de l'année, le ratio de fonds propres durs s'élevait à 39,8%, renforcé de 13,1 points de pourcentage sur douze mois.

La banque a annoncé en décembre la reprise des clients de Strateo, détenu par le français Crédit Mutuel Arkéa, pour un montant non divulgué. L'impact de cette acquisition bouclée en avril - au niveau des coûts et des recettes - sera perceptible cette année. Le nombre de clients considérés comme "investisseurs", soit avec un horizon de placement plus long, a sensiblement augmenté grâce à la transaction.

En termes de produits, Saxo Bank va proposer au deuxième semestre l'achat direct des trois principales cryptomonnaies, dont le bitcoin, contre des euros, des dollars ou des yens. Jusqu'ici, le courtier n'offrait que des certificats trackers, qui sont adossés à ces actifs. "Nous avons accédé à la demande des clients de type trader, qui veulent profiter de la volatilité", selon Renato Santi.

La bonne dynamique se poursuit depuis le début de l'année. "2021 a commencé très fort. Du point de vue de l'acquisition de la clientèle, le premier trimestre a été meilleur que la période correspondante de l'année précédente", se réjouit le patron de Saxo Bank (Suisse).

fr/vj