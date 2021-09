Annonce des lauréats du Prix Walter Owen 2021

OTTAWA, 28 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation canadienne pour la recherche juridique est heureuse d’annoncer que quatre avocats de la Couronne et de la défense se partagent la première place du Prix Walter Owen 2021 [langue anglaise], pour la rédaction de l’ouvrage Search and Seizure (Emond Montgomery Publications Limited). Les lauréats se partageront la somme de 15 000 $ remise par la Fondation, qui se consacre au financement et à la reconnaissance des travaux de recherche exceptionnels dans le domaine du droit au Canada.



Les co-récipiendaires sont Nader Hasan, avocat en pratique privée; Mabel Lai, avocate de la Couronne de l'Ontario; David Schermbrucker, avocat de la Couronne fédérale; et Randy Schwartz, directeur du Bureau des avocats de la Couronne de l'Ontario - Droit pénal.

Après quatre mois de délibérations, un jury prestigieux nommé par la Fondation a recommandé les lauréats parmi une liste de 27 livres finalistes. Toutes les sélections du jury ont été unanimes, y compris celles d'Arthur L. Close, c.r., membre émérite du British Columbia Law Institute, qui a fait partie du jury jusqu'à son décès en juin 2021.

Au nom du jury, David C. Day, c.r., avocat et conseiller de la Cour suprême, a fait remarquer que Search and Seizure, dont il était le principal réviseur, « contribue au corpus juridique du Canada en tant qu'ouvrage concis et définitif sur le sujet ».

La professeure Carissima Mathen, de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, s’est vu attribuer le deuxième prix pour son ouvrage, Courts Without Cases: The Law and Politics of Advisory Opinions (Hart Publishing). John S. Tyhurst, professeur invité à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, est à la troisième place pour son livre, Canadian Competition Law and Policy (Irwin Law Inc.).

Deux livres ont reçu des mentions honorables : Reinventing Bankruptcy Law: A History of the Companies’ Creditors Arrangement Act (University of Toronto Press), par Victoria Torrie; et The Justice Crisis: The Cost and Value of Accessing Law (UBC Press), sous la direction de Trevor C.W. Farrow et Lesley A. Jacobs.

Le Prix Walter Owen rend hommage à son homonyme (1904–1981), qui a exercé le droit à titre privé pendant 40 ans, a été président de l'Association du Barreau canadien et, en 1959, est devenu le premier président de la Fondation.

Pour plus de renseignements sur le Prix Walter Owen et la Fondation canadienne pour la recherche juridique, veuillez consulter le site : www.cflr-fcrj.ca/fr.

