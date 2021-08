Annonce publique de la Légion face à la crise en Afghanistan

OTTAWA, 27 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le président national de la Légion, M. Bruce Julian, a émis plus tôt aujourd’hui une déclaration publique sur l'aide aux vétérans dans le contexte de la crise actuelle qui secoue l’Afghanistan.



« La Légion royale canadienne est prête à soutenir nos vétérans touchés par les événements tragiques qui se déroulent actuellement en Afghanistan. Nous savons que la détresse est grande en ce moment et nous sommes là pour aider. Si vous avez besoin d’aide, veuillez communiquer avec les officiers d'entraide de votre filiale ou de votre direction. Puissent nos pensées et nos prières vous accompagner, vous et vos familles, ainsi que vos frères d'arme et amis afghans. »

Tout vétéran désirant de l'aide peut contacter un officier d'entraide de la Légion dans sa région : https://www.legion.ca/fr/soutien-aux-veterans/pour-joindre-un-officier-d-entraide-de-direction

Ils peuvent aussi communiquer avec les Services aux vétérans de la Direction nationale :

Tél. (sans frais) : 1-877-534-4666

Fax : 613-287-0122

veteransservices@legion.ca

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses quelque 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

