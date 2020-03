communiqué de presse, INFORMATION RÉGLEMENTÉE, 17 mars 2020

Annulation de l'acquisition d'actions Econocom par Econocom International BV

Econocom Group a été informée par Econocom International BV qu'elle ne procédera pas à l'acquisition de la participation de 5,4% détenue par deux sociétés contrôlées par Walter Butler dans le capital d'Econocom Group SE.

Cette acquisition, annoncée en février 2020, était conditionnée à l'obtention d'un financement bancaire par Econocom International BV à concurrence du montant du prix d'acquisition. Econocom International n'a pas été en mesure de réunir un tel financement dans le délai imparti, en raison notamment des développements significatifs des derniers jours en lien avec le Covid-19.

Si les conditions sont à nouveaux réunies à l'avenir, Econocom International envisage qu'une telle acquisition puisse alors voir le jour.

Econocom International BV est une société contrôlée par Jean-Louis Bouchard, Président et Fondateur du groupe Econocom et également actionnaire de référence d'Econocom Group.

À PROPOS D'ECONOCOM

Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 40 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 18 pays avec plus de 10 000 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 927 millions d'euros. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.

