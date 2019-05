Bourse de Paris : Another brick in the wall

Les temps forts économiques du jour

En un tweet, Donald Trump est parvenu à réunir deux de ses chevaux de bataille favoris : les droits de douane et la situation à la frontière mexicaine. "Le 10 juin, les Etats-Unis imposeront une taxe douanière de 5% sur toutes les marchandises en provenance du Mexique, tant que des migrants illégaux arriveront du Mexique dans notre pays. STOP", a écrit le Président américain. Des mesures détaillées un peu plus tard dans un communiqué de la Maison Blanche , précisant notamment que le taux passera à 10% le 1juillet, 15% le 1août, 20% le 1septembre puis 25% le 1octobre.La question des migrants constitue un enjeu majeur que les pays occidentaux peinent à gérer. La police aux frontières américaines serait confrontée à environ 4 500 arrivées clandestines par jour, tandis que 80 0000 migrants seraient actuellement en détention, selon des informations gouvernementales. Mais il ne faut pas tout mélanger, a rappelé le Sénateur républicain de l'Iowa Chuck Grassley cette nuit. Le président de la commission des finances du Sénat estime que "la politique commerciale et la sécurité aux frontières sont deux questions séparées" et qu'il s'agit d'un "abus de l'autorité présidentielle" à fixer des taxes douanières.Cette nouvelle ruade trumpienne a envoyé les indicateurs avancés européens et américains dans le rouge, ce qui va gommer le fragile rebond du 29 mai. La réaction des marchés asiatiques est nettement moins tranchée puisque plusieurs places sont parvenues à rester dans le vert en fin de parcours.En Europe, les ventes de détail allemande (8h00) précéderont les chiffres préliminaires de l'inflation en Allemagne (14h00). Aux États-Unis, les dépenses de consommation ainsi que les revenus & dépenses des ménages seront publiés à 14h30, avant à 15h45 l'indice PMI de Chicago et à 16h00 l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan. Plus tôt ce matin, le Japon a soufflé le chaud et le froid, avec une production industrielle mensuelle plus dynamique que prévu, mais des ventes de détail ressorties en deçà des attentes. En Chine, le PMI manufacturier reste en zone de contraction, à 49,4 points pour un consensus à 49,9 points.L'euro et le dollar se neutralisent à 1,1130 USD. L'once d'or grappille quelques cents à 1291 USD. Le pétrole reste sous pression, avec un Brent à 66 USD et un WTI à 56 USD. Le taux de la dette américaine à 10 ans ressort à 2,182%, sur une nouvelle baisse. Le Bitcoin a perdu du terrain au cours des trois dernières séances, pour s'établir ce matin à 8262 USD.