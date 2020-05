Antalis: a souffert d'un marché du papier anémique en 2019

Paris (awp/afp) - Le groupe de distribution de papiers et de produits d'emballage Antalis a vu son chiffre d'affaires plonger de 10,3% en 2019, pénalisé par la défaillance d'un fournisseur et la baisse générale du marché du papier en Europe.

Antalis, dont la maison mère Sequana est en liquidation judiciaire, avait annoncé fin mars sa reprise par le géant japonais Kokusai Pulp and Paper (KPP).

Le groupe a fait état mercredi de ventes cumulées atteignant 2,074 milliards d'euros pour l'année 2019. En données comparables (périmètre et changes constants, même nombre de jours), la baisse s'établit à 8,6% pour 2019 --- et à 12,8% pour le premier trimestre 2020--, précise-t-il dans un communiqué.

"Le premier trimestre s'inscrit également en recul de chiffre d'affaires avec l'impact défavorable de la crise du Covid-19 sur la demande dans les pays d'Europe de l'ouest et du sud", ajoute le directeur général Hervé Poncin, cité dans le communiqué.

Selon Antalis, la baisse du chiffre d'affaires 2019 "traduit essentiellement le recul des volumes" pour la branche Papiers "dans un marché européen en baisse d'environ 8 %, accentué par l'impact négatif de la liquidation judiciaire d'un fournisseur important".

Dans ce contexte, le groupe-- qui emploie 4.700 personnes sur 39 pays-- signale avoir "résisté en protégeant son taux de marge" bénéficiaire. Pour autant, l'Ebitda (marge d'excédent brut d'exploitation) s'affiche sur l'année en baisse de 27% en données comparables à 54 millions d'euros, et la marge d'Ebitda ressort à 2,6% (en repli de 0,6 point).

Le japonais KPP avait déjà conclu fin mars une promesse d'achat ferme des actions détenues par Sequana, actionnaire majoritaire d'Antalis (avec 75,2% du capital) et par le fonds public Bpifrance Participations (8,5%), pour un montant total de quelque 7,8 millions d'euros.

En plus du contrat de cession, Antalis et KPP ont également signé une convention prévoyant une offre publique d'achat simplifiée libellée au prix de 0,73 euro par action, a indiqué Antalis mercredi.

KPP, coté à la Bourse de Tokyo, est un géant de la distribution de papiers au Japon, en Asie et en Australie, avec un chiffre d'affaires d'environ 3,2 milliards d'euros.

L'acquisition d'Antalis par KPP devrait créer "un leader mondial de la distribution de papiers, emballage et communication visuelle" avec un chiffre d'affaires de près de 5,3 milliards d'euros et 3,3 millions de tonnes de papier vendues par an, soulignait Antalis fin mars.

