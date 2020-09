Antalis creuse sa perte au 1er semestre, pénalisé par la pandémie

Paris (awp/afp) - Le groupe de distribution de papiers et de produits d'emballage Antalis a creusé sa perte nette au premier semestre, victime des conséquences économiques de la crise sanitaire, a-t-il indiqué mercredi.

Antalis, qui a été récemment repris par le géant japonais Kokusai Pulp and Paper (KPP), a accusé une perte nette de 90,3 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre une perte de 27,4 millions un an plus tôt, détaille un communiqué.

Au cours de la période, le groupe a enregistré des charges exceptionnelles d'un montant de 64 millions d'euros, incluant "des dépréciations d'actifs à hauteur de 39 millions d'euros" et des coûts de restructuration.

"Les performances opérationnelles de notre groupe ont été fortement affectées par la crise économique mondiale provoquée par la pandémie de Covid-19", a commenté Hervé Poncin, directeur général d'Antalis, cité dans le document.

"Dans ce contexte, nous avons fortement réduit nos coûts fixes et variables, notamment dans le cadre des mesures gouvernementales de soutien aux entreprises dans tous les pays où cela a été possible", a-t-il ajouté.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a été quasiment divisé par deux pour s'établir à 27,8 millions d'euros.

Quant au chiffre d'affaires, il a plongé de 23,8%, à 817 millions d'euros.

Cette baisse reflète "essentiellement le recul des volumes en papiers", accentué par la crise sanitaire, explique le groupe. La pandémie a également affecté l'activité de communication visuelle et "dans une moindre mesure", d'emballage.

Compte tenu des incertitudes liées à l'évolution de la pandémie, Antalis ne donne pas d'objectifs pour les mois à venir.

