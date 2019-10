AntemetA continue de recruter pour soutenir son développement

Après avoir recruté 40 personnes depuis le mois d’avril, l’ESN AntemetA ouvre à nouveau 11 postes dans tous ses départements et notamment au sein de ses équipes Cloud.

AntemetA est une ESN qui architecture son offre autour de différents pôles complémentaires qui lui permettent de concevoir pour ses clients des systèmes d’information robustes, évolutifs et performants. Réseaux, infrastructures, cybersécurité, gestion de données, plateformes et solutions sont autant de domaines sur lesquels ses 250collaborateurs interviennent au quotidien. Fort de ces éléments, AntemetA travaille aujourd’hui avec plus de 1000 clients dans toute la France (PME, ETI, grands comptes et établissements publics).

Fort de ce positionnement, AntemetA a connu une croissance de 25 % sur son dernier exercice et remporté de très nombreux contrats. C’est dans ce contexte que le groupe souhaite renforcer ses équipes pour mener à bien ses projets et offrir une qualité de service de premier plan à ses clients. En rejoignant AntemetA, les futurs collaborateurs intégreront une entreprise dynamique qui positionne les valeurs d’innovation, d’expertise, de bienveillance et d’excellence opérationnelle au centre de sa stratégie de développement.

Quelques opportunités proposées chez AntemetA :

- Administrateur Système Windows

- Service Delivery Manager

- Ingénieur Avant-vente

- Solution Specialist Data Management

- Technicien Support

- Escalade Manager Hardware

Charlotte DAVIAU, directrice des ressources humaines chez AntemetA « Nous allons fortement accélérer notre croissance en 2019 et souhaitons continuer d’étoffer nos équipes d’experts. Recrutement, formation, montée en compétences sont des axes-clés sur lesquels nous allons investir. Nous permettons à de nouveaux talents, confirmés et jeunes diplômés, d’intégrer une ESN à taille humaine qui permet à chacun d’évoluer dans un environnement stimulant. »