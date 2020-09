AntemetA renouvelle sa certification HappyIndex®Trainees

Le Cloud Solution Provider AntemetA confirme la qualité de sa gouvernance RH en annonçant le renouvellement de sa labellisation HappyIndex®Trainees. À travers cette nouvelle distinction, le groupe se positionne comme l’un des seuls acteurs de son marché à accéder à l’ensemble des labels décernés par Happy at Work : Happy at Work, Happy at work Cyberjobs, Tech at Work, WorkAnywhere, HappyIndex®Trainees et HappyIndex®Trainees Alternance. Ce classement est basé sur la méthode HappyIndex®Trainees, qui valorise les entreprises qui soignent l'accueil, l'accompagnement et le management de leurs stagiaires. Les notes proviennent exclusivement des stagiaires, qui évaluent leur entreprise selon 6 dimensions.