Antemeta accélère sur son dernier exercice

L’ESN AntemetA confirme sa croissance et annonce un chiffre d’affaires de 90 millions d’euros en hausse de 25% par rapport à son dernier exercice. Ce développement important et constant des activités de la société illustre pragmatiquement son solide positionnement sur le marché et sa capacité à accompagner efficacement ses clients dans leur transformation digitale sur des sujets d’expertise comme par exemple le cloud, l’infrastructure ou encore la cybersécurité.

Concrètement, AntemetA est une ESN qui architecture son offre autour de différents pôles complémentaires qui lui permettent de concevoir pour ses clients des systèmes d’information robustes, évolutifs et performants. Réseaux, infrastructures, cybersécurité, gestion de données, plateformes et solutions sont autant de domaines sur lesquels ses 235 collaborateurs interviennent au quotidien. Fort de ces éléments, AntemetA travaille aujourd’hui avec plus de 1000 clients dans toute la France (PME, ETI, grands comptes et établissements publics).

Sur son dernier exercice, l’ESN a connu une croissance sur l’ensemble de ses domaines d’expertises, et particulièrement sur le pôle Cloud (+41 %) et la partie négoce en hausse de son côté de 25 %. L’intégralité de la croissance a été réalisée de manière organique, ce qui démontre la pertinence de la stratégie de développement mise en oeuvre. Sur les prochains mois, AntemetA compte poursuivre cette dynamique notamment en raison des renouvellements massifs d’infrastructures de ses clients privés et public, mais aussi de leur souhait de moderniser durablement leur SI.

En 2019-2020, AntemetA prévoit d’investir fortement. Il est notamment prévu de renforcer l’activité Recherche et Développement, mais aussi de recruter de nombreux experts qui viendront compléter les équipes actuelles. Enfin, au niveau organisationnel, l’ESN compte spécialiser de nouvelles équipes de vente notamment sur les pôles Cybersécurité et secteur public. Ces deux segments devraient très fortement contribuer à accélérer la croissance d’AntemetA sur les prochains mois, notamment grâce à un gain de marché auprès de l’UGAP.

Stéphane Blanc, Président Fondateur d’AntemetA explique « La proposition de valeurs portée par AntemetA : adaptabilité de nos offres, exigence de qualité et rigueur en terme de cybersécurité sont plébiscitées par nos clients. Notre positionnement en tant qu’acteur indépendant et souverain contribue également à séduire de grands donneurs d’ordres publiques et privés. Nous allons continuer notre stratégie de croissance en misant sur nos développements internes et notamment notre portail de service ainsi que sur nos services à très hautes valeurs ajoutées comme les services managés de sauvegardes ou de cybersécurité. Nous sommes également attentifs à toutes opérations de croissances externes qui pourraient venir compléter notre portefolio d’expertise au sein de notre catalogue. Enfin, pour accompagner notre croissance, nous avons lancer un plan de recrutement ambitieux, avec un objectif de 100 nouveaux collaborateurs sur l’année.»