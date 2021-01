Anticipant une demande en berne pour 2021, Hilton présente ses « Hilton EventReady Hybrid Solutions » destinées à l'organisation de réunions et d'événements hybrides

Déploiement d’un programme mondial afin de mettre en valeur les hôtels hybrides dans l'ensemble du réseau d'Hilton

Au terme d'une année marquée par l’incertitude, une réalité commerciale évidente semble se confirmer : les réunions et les événements aux formats hybrides seront déterminants à court terme. En réponse à cette nouvelle tendance dans la façon dont les gens se rencontrent et célèbrent des événements, Hilton a mis en place une série de nouvelles offres : les Hilton EventReady Hybrid Solutions. Cette nouvelle sélection d'offres, qui continuera d'évoluer, oriente les organisateurs d'événements vers les hôtels équipés du système hybride Hilton tout en leur fournissant des ressources de planification - notamment le Hilton EventReady Playbook élargi et des offres flexibles pour les clients.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210110005059/fr/

To address the dramatic shift in how people meet and celebrate, Hilton is introducing a set of Hilton EventReady Hybrid Solutions. (Photo: Business Wire)

Chaque réunion et chaque événement étant organisé par une équipe dédiée, les hôtels participant au programme Hilton EventReady Hybrid Solutions auront accès à des ressources de formation complètes pour les membres de l'équipe afin de développer et de renforcer leurs compétences en matière d'événements hybrides.

« Hilton demeure un leader dans le domaine des congrès et des événements depuis plus de 100 ans, constamment à l'écoute des besoins changeants des clients et capable d'innover rapidement », a déclaré Martin Rinck, vice-président exécutif et directeur de la marque Hilton. « Les Hilton EventReady Hybrid Solutions sont le fruit de notre engagement continu au service de l'excellence ; de l'accès au potentiel de notre portefeuille mondial au déploiement d'une série de ressources étendues pour les planificateurs d'événements et à l'introduction de la formation des membres de l'équipe pour garantir une expérience globale et optimale des événements ».

Les premiers déploiements des Hilton EventReady Hybrid Solutions débuteront à l’échelle globale dès le mois de janvier dans les hôtels du monde entier dotés de capacités hybrides pour les petites réunions. En outre, le manuel hybride élargi Hilton EventReady Playbook - qui comprendra des études de cas détaillées, des conseils professionnels, un glossaire des termes relatifs aux événements hybrides, etc. - sera également disponible en anglais dans le mois et sera accessible aux clients travaillant avec n’importe quel hôtel du réseau d’Hilton dans le monde entier.

La sélection d'hôtels compatibles avec les technologies hybrides mettra en évidence les exigences de base auxquelles les clients peuvent s'attendre lorsqu'ils organisent un petit événement hybride, notamment :

Les services informatiques : chaque hôtel aura fait l'objet d'une évaluation de sa bande passante et de son infrastructure informatique afin de répondre aux exigences des petits événements hybrides. Les hôtels classés "hybrides" doivent disposer d'une largeur de bande disponible minimale, supérieure au niveau moyen d'utilisation des circuits de l'hôtel. Cette condition garantit une communication et une connectivité sans faille afin d'optimiser l'expérience hybride au sein de l'hôtel tout en offrant un accès aisé aux participants virtuels.

chaque hôtel aura fait l'objet d'une évaluation de sa bande passante et de son infrastructure informatique afin de répondre aux exigences des petits événements hybrides. Les hôtels classés "hybrides" doivent disposer d'une largeur de bande disponible minimale, supérieure au niveau moyen d'utilisation des circuits de l'hôtel. Cette condition garantit une communication et une connectivité sans faille afin d'optimiser l'expérience hybride au sein de l'hôtel tout en offrant un accès aisé aux participants virtuels. Offre multi-sites et accords express : ces dispositifs permettent aux clients de réserver la partie physique de leur événement qui se déroule dans plusieurs établissements Hilton prêts à accueillir des évènements hybrides, créant ainsi une expérience contractuelle plus fluide.

ces dispositifs permettent aux clients de réserver la partie physique de leur événement qui se déroule dans plusieurs établissements Hilton prêts à accueillir des évènements hybrides, créant ainsi une expérience contractuelle plus fluide. Playbook élargi : alors que le manuel EventReady Playbook est disponible pour les clients du monde entier, ceux qui recherchent des informations approfondies sur la planification et l'exécution de petits événements hybrides peuvent accéder à la version élargie du chapitre sur les événements hybrides, qui continuera d'évoluer en fonction des besoins des clients.

Dans le cadre des Hilton EventReady Hybrid Solutions, Encore (anciennement PSAV) offre plusieurs modules technologiques créés pour de petits événements hybrides dans les hôtels participants en complément de Presentation Stages, une solution événementielle prête à la production, équipée de technologies de diffusion et d'équipements de mise en scène essentiels, pour élever le niveau des messages et de l'engagement. Presentation Stages propose un espace épuré et sûr préconçu pour produire, enregistrer et/ou diffuser un événement en ligne de haute qualité, dépassant de loin les capacités de production d'une maison ou d'un bureau classique. Les établissements Hilton équipés de la technologie événementielle pourront accueillir de deux à six présentateurs en présentiel et jusqu'à 50 visiteurs en physique.

Presentation stages sont actuellement disponibles à la réservation au Conrad Fort Lauderdale Beach, Hilton Atlanta, Hilton Anatole, Hilton Denver, et The Beverly Hilton et d'autres seront prochainement disponibles à Cleveland, Minneapolis, New York, Washington et à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique d'ici la fin de l'année.

Pour plus d'informations sur les Hilton EventReady Hybrid Solutions, y compris une liste des hôtels équipés pour accueillir vos événements hybrides, visitez le site meetings.hilton.com/eventready.

À propos de Hilton

Hilton (NYSE: HLT), l’un des plus grands groupes hôteliers au monde, dispose d’un portfolio de 18 marques d’excellence comprenant plus de 6 300 établissements et plus d’un million de chambres dans 118 pays et territoires. Dévouée à sa vocation d’entreprise la plus hospitalière du monde, Hilton a accueilli plus de 3 milliards de clients au cours de ses plus de 100 ans d’existence, a obtenu une place de choix sur la liste des meilleures entreprises pour lesquelles travailler au monde en 2020 et a été nommée leader mondial de l’industrie en 2019 sur les indices de durabilité Dow Jones. En 2020, la société a lancé Hilton CleanStay, introduisant une norme de référence pour le secteur en matière de propreté et de désinfection dans les hôtels du monde entier. Grâce au programme de fidélité primé Hilton Honors, les plus de 110 millions de membres qui réservent directement auprès de Hilton peuvent gagner des points pour des séjours à l’hôtel et des expériences inédites, mais aussi bénéficier d’avantages immédiats comme l’enregistrement sans contact avec sélection de la chambre, une clé numérique et une chambre connectée. Visitez newsroom.hilton.com pour de plus amples informations et retrouvez Hilton sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210110005059/fr/