Antoine Tissier rejoint Degroof Petercam Investment Banking, en tant que Executive Director, sous la responsabilité de Cyril Kammoun, pour accompagner le développement des activités de financement en Europe. 56 ans, diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie Paris, d'un Master of Science de l'Université de Columbia (NY) et du MBA HEC, Antoine Tissier a débuté sa carrière chez Pechiney où il passe 7 ans, il est ensuite devenu adjoint du responsable des financements LBO de la Société Générale puis directeur au département Financement d'Acquisition d'ABN-Amro à Paris de 1998 à 2001.De 2001 à 2012, il a été directeur successivement chez Legal & General Ventures et Cobalt Capital, 2 fonds d'investissement LBO. De 2012 à 2017, Antoine a été responsable de l'équipe Dette Privée Corporate d'AXA-IM