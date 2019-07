Antonio Pilato est nommé Head of Investments chez Generali Insurance Asset Management

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio (GIAM), la société de gestion d'actifs du groupe Generali spécialisée dans les solutions Liability Driven Investments pour le compte des compagnies d'assurance, mutuelles, fonds de pension et autres investisseurs institutionnels, annonce la nomination d'Antonio Pilato en tant que Head of Investments, à effet immédiat. Antonio Pilato était précédemment Head of Trading & Investment Management Support au sein de GIAM, un poste qu'il a occupé depuis le changement de nom de la société en octobre 2018.Il y était responsable de l'exécution de toutes les opérations effectuées sur les marchés financiers (obligations, actions, devises et instruments dérivés) et des activités liées à la souscription et au rachat de parts des fonds.Il avait auparavant exercé différentes fonctions de direction dans le domaine des opérations de marché, de l'ingénierie des portefeuilles et des produits dérivés au sein du groupe Generali, qu'il a rejoint en 1998.Basé à Milan, M. Pilato est rattaché à Francesco Martorana, CEO de GIAM. Il dirigera une équipe de plus de 50 professionnels de l'investissement répartis entre Paris, Trieste, Cologne et Milan.Analyste financier certifié (CFA), il est titulaire d'un Master en économie de l'université de Rome IIIAntonio Pilato succède à Francesco Martorana, qui assumait la fonction de Head of Investments à titre intérimaire en plus de ses fonctions de CEO.