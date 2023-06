Le secrétaire d'État américain Antony Blinken rencontrera le plus haut diplomate chinois et peut-être son président lundi, dernier jour d'une rare visite à Pékin visant à éviter que les nombreux désaccords entre les deux rivaux stratégiques ne détériorent davantage leurs relations.

Premier secrétaire d'État américain à se rendre en Chine depuis cinq ans, M. Blinken a eu dimanche plus de sept heures et demie d'entretiens "francs" et "constructifs" avec le ministre chinois des affaires étrangères, M. Qin Gang, bien qu'ils n'aient pas semblé faire de progrès concrets sur les différends concernant notamment Taïwan, le commerce, les droits de l'homme et le fentanyl.

Les deux hommes ont exprimé leur volonté de stabiliser les relations malgré ce qu'un responsable américain a qualifié de "profondes" divergences, et ont convenu que M. Qin se rendrait à Washington pour poursuivre la conversation, bien qu'aucune date n'ait été annoncée.

M. Blinken doit rencontrer le plus haut diplomate chinois, Wang Yi, lundi, mais tous les regards se porteront sur la question de savoir s'il rencontrera également le président chinois Xi Jinping, un engagement qui, selon des sources familières avec la question, est attendu mais qui doit encore être confirmé par le département d'État.

Si les deux parties ont déclaré que les entretiens de dimanche avaient été constructifs, elles n'ont pas semblé s'accorder sur grand-chose, si ce n'est sur la poursuite de la conversation en vue d'une éventuelle rencontre à Washington, et sur la nécessité de faciliter les visites de leurs ressortissants respectifs dans leurs pays respectifs.

À l'issue d'une réunion de cinq heures et demie suivie d'un dîner, les représentants américains et chinois ont tous deux souligné leur volonté d'établir des relations stables et prévisibles.

Mais la Chine a également précisé que Taïwan était la question la plus importante, et qu'elle était potentiellement dangereuse.

"Qin Gang a souligné que la question de Taïwan était au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine, la question la plus importante dans les relations sino-américaines et le risque le plus important", selon les médias d'État chinois qui citent les propos de Qin au plus haut diplomate américain.

Les relations sino-américaines se sont détériorées de manière générale ces dernières années, ce qui a suscité la crainte que les deux pays ne s'affrontent un jour sur le plan militaire au sujet de l'île autonome de Taïwan, que la Chine revendique comme étant la sienne.

La réticence de Pékin à s'engager dans des discussions militaires régulières avec Washington est particulièrement alarmante pour les voisins de la Chine.

Lors de sa première visite en Chine depuis l'entrée en fonction du président américain Joe Biden, M. Blinken a souligné "la nécessité de réduire les risques de mauvaise perception et d'erreur de calcul" lors de ses entretiens avec M. Qin, a indiqué le département d'État.

Avant ces entretiens, les responsables américains estimaient qu'il y avait peu de chances qu'une percée soit réalisée dans les nombreux différends entre les plus grandes économies du monde, qui comprennent également les efforts déployés par les États-Unis pour freiner l'industrie chinoise des semi-conducteurs et pour endiguer le flux de fentanyl, un opioïde synthétique mortel, et de ses précurseurs chimiques en provenance de la Chine.

Les fonctionnaires et les analystes américains s'attendent à ce que la visite de M. Blinken ouvre la voie à d'autres réunions bilatérales dans les mois à venir, notamment aux déplacements éventuels de la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, et de la secrétaire au commerce, Gina Raimondo.

Elle pourrait également ouvrir la voie à des discussions entre Xi et Biden lors de sommets multilatéraux plus tard dans l'année.