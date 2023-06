Le secrétaire d'État américain Antony Blinken devrait arriver à Pékin dimanche, premier diplomate américain de haut rang à se rendre en Chine depuis cinq ans, dans un contexte de relations bilatérales glaciales et de faibles perspectives de percée dans la longue liste de différends entre les deux plus grandes économies du monde.

Après avoir reporté un voyage prévu en février à la suite du survol de l'espace aérien américain par un ballon espion chinois présumé, M. Blinken devrait devenir le plus haut responsable du gouvernement américain à se rendre en Chine depuis l'entrée en fonction du président Joe Biden en janvier 2021.

Au cours de son voyage des 18 et 19 juin, il devrait rencontrer le ministre chinois des affaires étrangères, Qin Gang, le plus haut diplomate chinois, Wang Yi, et éventuellement le président Xi Jinping, et s'efforcer d'établir des canaux de communication ouverts et durables afin d'éviter que la rivalité stratégique entre les deux pays ne dégénère en conflit.

Ce voyage sera également suivi de près par le reste du monde, car toute escalade entre les superpuissances pourrait avoir des répercussions mondiales sur tous les domaines, des marchés financiers aux routes et pratiques commerciales, en passant par les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Les relations entre les deux pays se sont détériorées dans tous les domaines, faisant craindre qu'ils ne s'affrontent un jour sur le plan militaire à propos de l'île autonome de Taïwan, que la Chine revendique comme sienne. Les deux pays sont également en désaccord sur des questions telles que le commerce, les efforts des États-Unis pour freiner l'industrie chinoise des semi-conducteurs et le bilan de Pékin en matière de droits de l'homme.

La réticence de la Chine à s'engager dans des discussions militaires régulières avec Washington, malgré les tentatives répétées des États-Unis, est particulièrement alarmante pour les voisins de la Chine.

S'exprimant lors d'une conférence de presse vendredi avant son départ pour Pékin, M. Blinken a déclaré que le voyage avait trois objectifs principaux : Mettre en place des mécanismes de gestion des crises, promouvoir les intérêts des États-Unis et de leurs alliés, parler directement des préoccupations qui s'y rapportent et explorer les domaines de coopération potentielle.

"Si nous voulons nous assurer, comme nous le faisons, que la concurrence que nous entretenons avec la Chine ne dégénère pas en conflit, il faut commencer par communiquer", a déclaré M. Blinken. Il a indiqué qu'il soulèverait également la question des citoyens américains détenus en Chine sur la base d'accusations que Washington considère comme étant motivées par des considérations politiques.

Toutefois, lors d'une conférence de presse organisée en début de semaine, les responsables américains ont minimisé les attentes en matière de progrès. L'objectif principal de M. Blinken sera de mener des discussions "franches, directes et constructives", ont déclaré les responsables, mais il est peu probable que des avancées soient réalisées sur des questions majeures, notamment la circulation des précurseurs du fentanyl et les Américains détenus en Chine.

On s'attend toutefois à ce que la visite de M. Blinken ouvre la voie à d'autres réunions bilatérales dans les mois à venir, y compris à d'éventuelles visites de la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen et de la secrétaire au Commerce Gina Raimondo. Elle pourrait également ouvrir la voie à des rencontres entre Xi et Biden lors de sommets multilatéraux plus tard dans l'année.

La rencontre entre MM. Biden et Xi à Bali en novembre dernier a brièvement apaisé les craintes d'une nouvelle guerre froide, mais depuis le vol d'un ballon espion chinois présumé au-dessus des États-Unis en février, qui a conduit M. Blinken à reporter une visite à Pékin prévue ce mois-là, les communications à haut niveau sont rares.

Pékin, frustré par ce qu'il considère comme une militarisation des politiques économiques par l'administration Biden, a cherché à développer ses liens avec des pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique. M. Xi a récemment reçu plusieurs dirigeants européens, dont le président français Emmanuel Macron, et s'est efforcé de courtiser d'autres pays, dont l'Arabie saoudite, alliée des États-Unis.