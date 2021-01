Antony Blinken confirmé au poste de secrétaire d'Etat américain

(Actualisé avec décompte du vote, précisions)

par Patricia Zengerle et Humeyra Pamuk

WASHINGTON, 26 janvier (Reuters) - Le Sénat américain a confirmé mardi la nomination d'Antony Blinken au poste de secrétaire d'Etat avec une large majorité de 78 voix contre 22.

Confident de longue date du président Joe Biden, Antony Blinken a notamment servi comme numéro deux du département d'Etat au sein de l'administration de Barack Obama, dont Biden était le vice-président.

La commission sénatoriale des Affaires étrangères s'était prononcée auparavant à 15 voix contre 3 en faveur de la nomination de ce diplomate francophone chevronné âgé de 58 ans, qui a été conseiller adjoint à la sécurité nationale, puis secrétaire d'Etat adjoint de 2015 à 2017.

De nombreux élus du Congrès, dont plusieurs républicains, ont dit vouloir que la nouvelle équipe de Joe Biden chargée de la sécurité nationale se mette en place le plus rapidement possible. (version française Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse)