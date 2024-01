Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré aux chefs d'entreprise et aux responsables politiques réunis à Davos mercredi qu'il ne pouvait se souvenir d'une période de sa carrière où les défis mondiaux étaient plus nombreux, qu'il s'agisse de la guerre à Gaza, de la guerre en Ukraine ou des tensions à Taïwan.

M. Blinken a déclaré qu'aucun des problèmes auxquels l'administration du président américain Joe Biden souhaitait s'attaquer ne pouvait être résolu de manière isolée, faisant ainsi écho aux propos tenus mardi par le premier ministre chinois Li Qiang, qui a appelé à une plus grande coopération mondiale.

Qualifiant le conflit à Gaza de "déchirant", M. Blinken a déclaré que ce qui était nécessaire pour résoudre la situation était un État palestinien doté d'une structure gouvernementale "qui donne aux gens ce qu'ils veulent et qui collabore avec Israël pour être efficace".

La souffrance me brise le cœur", a-t-il déclaré lors d'une session d'ouverture du Forum économique mondial dans la station de ski suisse de Davos, avant d'ajouter : "La question est de savoir ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème : "La question est de savoir ce qu'il faut faire.

Le secrétaire d'État américain a déclaré que Washington entendait pratiquement tous les pays du Moyen-Orient dire qu'ils souhaitaient que les États-Unis soient présents à la table des discussions sur les moyens de mettre fin à la guerre d'Israël contre les militants du Hamas dans la bande de Gaza.

Il a ajouté que Washington était également sollicité ailleurs.

"Le partenariat avec les États-Unis est plus important que jamais", a déclaré M. Blinken à la table ronde du WEF.

La guerre à Gaza a commencé lorsque les militants du Hamas ont pris d'assaut le sud d'Israël le 7 octobre, tuant 1 200 personnes et prenant 240 otages. Israël affirme que plus de 130 d'entre eux sont toujours en captivité.

Israël a répondu à l'assaut du Hamas par un siège, des bombardements et une invasion terrestre de Gaza qui ont dévasté le minuscule territoire côtier et tué plus de 24 000 personnes, selon les autorités sanitaires de Gaza.

PAS DE PERSPECTIVE IMMÉDIATE DE CESSEZ-LE-FEU EN UKRAINE

Interrogé sur l'éventualité d'un cessez-le-feu dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, M. Blinken a répondu qu'il ne pensait pas qu'il y en ait un, bien que les États-Unis soient toujours ouverts à une telle éventualité.

Il a ajouté qu'en termes d'argent et de ressources nécessaires pour financer la reconstruction de l'Ukraine après près de deux ans de conflit, le secteur privé se rendait dans le pays et que le processus "prenait vie de lui-même".

Après les commentaires du premier ministre chinois Li sur l'ouverture de la Chine aux investissements étrangers mardi, M. Blinken a déclaré que les États-Unis traitaient "très directement et clairement" avec Pékin au sujet des entreprises et que, bien qu'il y ait des différences entre les deux, il y avait aussi "des endroits où coopérer davantage".

Interrogé sur les tensions à Taïwan, où le Parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir a remporté l'élection présidentielle samedi, M. Blinken a souligné l'importance du détroit de Taïwan et a déclaré que l'île occupait une place démesurée dans le monde.

Il a ajouté que tout le monde avait les mêmes intérêts, notamment en raison du rôle de Taïwan dans la production de puces semi-conductrices.

Résumant les défis auxquels les États-Unis sont confrontés dans le monde, M. Blinken s'est appuyé sur les paroles du Premier ministre britannique Winston Churchill en temps de guerre.

Lorsqu'il s'agit de choses difficiles [...], lorsque vous traversez l'enfer, continuez à avancer", a-t-il déclaré.

