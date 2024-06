Le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est entretenu mercredi avec le ministre philippin des affaires étrangères Enrique Manalo des agissements de la Chine en mer de Chine méridionale, que Manille et Washington ont qualifiés d'escalade.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

La Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis ont condamné les actions de la Chine, qui se sont produites alors que les nouvelles règles des garde-côtes de Pékin, qui leur permettent de détenir les intrus sans procès, sont entrées en vigueur le 15 juin.

La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, y compris le Second Thomas Shoal, où les Philippines maintiennent un navire de guerre, le Sierra Madre, échoué en 1999 pour renforcer ses revendications de souveraineté, avec un petit équipage.

Les relations entre Manille et Pékin se sont détériorées sous le président philippin Ferdinand Marcos Jr. Manille s'est recentrée sur les États-Unis, qui soutiennent la nation d'Asie du Sud-Est dans ses différends maritimes avec la Chine.

Les liens entre Washington et Pékin sont tendus depuis des années sur des questions telles que Taïwan, les tarifs douaniers, les origines de la pandémie COVID-19, la guerre en Ukraine, les différends technologiques et la propriété intellectuelle, entre autres.

CITATIONS CLÉS

La discussion entre MM. Blinken et Manalo "fait suite aux actions dangereuses et irresponsables de la Chine visant à empêcher les Philippines de mener une opération maritime légale en mer de Chine méridionale le 17 juin", a déclaré le département d'État dans un communiqué publié à l'issue de l'appel.

M. Blinken a souligné que les actions de la Chine "sapent la paix et la stabilité régionales et soulignent les engagements fermes des États-Unis envers les Philippines dans le cadre de notre traité de défense mutuelle", a déclaré le département d'État.

CONTEXTE

Un marin philippin a été grièvement blessé après ce que l'armée philippine a décrit comme un "éperonnage intentionnel à grande vitesse" par les garde-côtes chinois, dans le but de perturber une mission de réapprovisionnement de routine le 17 juin. L'armée philippine a également déclaré que l'incident avait endommagé les navires de Manille.

Les garde-côtes chinois ont contesté cette affirmation, déclarant que le navire de Manille s'était délibérément et dangereusement approché d'un navire chinois de manière non professionnelle, ce qui les a contraints à prendre des mesures de contrôle, notamment des "inspections à l'abordage et des expulsions forcées".