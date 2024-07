Le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est longuement entretenu samedi avec son homologue chinois Wang Yi au sujet de Taïwan et lui a fait part de ses préoccupations concernant les récentes "actions provocatrices" de Pékin, a déclaré un haut responsable du département d'État américain.

Ces actions comprenaient une simulation de blocus lors de l'investiture du président taïwanais Lai Ching-te, a déclaré le fonctionnaire, ajoutant que M. Blinken et M. Wang étaient convenus de continuer à progresser dans les relations entre les armées de leurs pays.

"Dans toutes les discussions, Taïwan est la question qui leur tient le plus à cœur. Ils considèrent qu'il s'agit d'une question interne à la Chine, de sorte qu'il (Wang Yi) a toujours des choses à dire sur Taïwan, tout comme ils ont toujours des choses à dire publiquement", a déclaré le fonctionnaire.

Le gouvernement chinois considère Taïwan, gouvernée démocratiquement, comme un territoire chinois inviolable, ce que Taïwan rejette.

Les deux hommes se sont entretenus pendant une heure et vingt minutes en marge d'un sommet régional au Laos. Il s'agit de leur sixième rencontre depuis juin 2023, date à laquelle M. Blinken s'est rendu à Pékin, signe significatif d'une amélioration des relations tendues entre les deux plus grandes économies du monde.

Le ministère chinois des affaires étrangères n'a pas fait de déclaration immédiate sur cette dernière rencontre.

M. Blinken a fait savoir à M. Wang que le président américain Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris, candidate du Parti démocrate à l'élection présidentielle, étaient tous deux convaincus de l'importance de la stabilité dans les relations entre les États-Unis et la Chine, et qu'un ordre fondé sur des règles devait être maintenu, a ajouté le responsable.

M. Blinken a également évoqué le soutien de la Chine à la base industrielle de défense de la Russie, mais n'a reçu aucun engagement de la part de M. Wang, selon le fonctionnaire.

"Le secrétaire d'État a fait part de ses préoccupations et a répété que nous avions pris des mesures et que nous continuerions à le faire si nous ne voyions pas d'actions appropriées de votre côté", a déclaré le fonctionnaire.

M. Blinken a également fait part à M. Wang des préoccupations des États-Unis concernant les droits de l'homme à Hong Kong, à Taïwan et au Tibet, et a souligné la nécessité pour Pékin de faire davantage de progrès dans la lutte contre les stupéfiants, notamment les précurseurs du fentanyl, en provenance de Chine.

M. Blinken "a évoqué un certain nombre de mesures spécifiques d'application de la loi, ainsi qu'une programmation supplémentaire des précurseurs que la Chine pourrait prendre", a déclaré le fonctionnaire.