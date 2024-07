Le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est rendu au Viêt Nam samedi pour rendre hommage au chef du parti communiste Nguyen Phu Trong à la suite de son décès, soulignant ainsi le resserrement des liens entre les deux pays un demi-siècle après la guerre brutale qui les a opposés.

M. Blinken est arrivé à Hanoï samedi en fin de journée après avoir participé à un sommet régional au Laos et a visité la maison familiale de M. Trong, un idéologue marxiste-léniniste qui, en tant que chef du parti, a été la personnalité la plus puissante du Viêt Nam pendant 13 ans et qui est décédé la semaine dernière à l'âge de 80 ans.

La "diplomatie du bambou" de Trong a permis de trouver un équilibre délicat entre les superpuissances rivales que sont les États-Unis et le voisin communiste qu'est la Chine, contribuant ainsi à renforcer les liens entre le Viêt Nam et ses deux plus grands partenaires commerciaux.

M. Blinken a salué la famille de M. Trong avant d'allumer un bâton d'encens devant une chapelle où figure la photo du secrétaire général. Il est ensuite resté un moment les mains jointes en signe de respect.

Il a écrit un message d'une page dans un livre de condoléances et, au cours de conversations avec la famille de Trong, a transmis les condoléances du président Joe Biden.

Les funérailles nationales de Trong, qui ont duré deux jours et se sont achevées vendredi, ont attiré plus de 250 000 Vietnamiens en deuil lors des cérémonies organisées à Hanoi, Ho Chi Minh-Ville et à son domicile de Dong Anh, dans la banlieue de la capitale, ont rapporté les médias d'État.

UN "LEADER VISIONNAIRE

La brève visite de M. Blinken intervient à un moment délicat pour les relations entre les États-Unis et le Viêt Nam, qui se sont améliorées ces derniers temps en raison des préoccupations communes concernant l'influence croissante de la Chine dans la région et de l'intérêt des investisseurs américains pour un pays dont l'économie a connu une croissance annuelle moyenne de 5,8 % pendant le mandat de M. Trong.

Lors d'une visite de M. Biden à Hanoï l'année dernière, les États-Unis et le Viêt Nam ont renforcé leurs liens pour en faire un partenariat stratégique global, et la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a fait la promotion du Viêt Nam en tant que destination de "délocalisation amicale" afin de déplacer les chaînes d'approvisionnement américaines de la Chine vers l'étranger.

Vendredi, le département américain du commerce devrait annoncer s'il élève le Viêt Nam au rang d'économie de marché, ce que Hanoi souhaite depuis longtemps.

Les sidérurgistes américains, les crevettiers de la côte du golfe du Mexique, les producteurs de miel et les membres du Congrès américain qui les représentent s'opposent à ce reclassement, qui est toutefois soutenu par les détaillants et d'autres groupes d'entreprises.

Après avoir visité le domicile de M. Trong, M. Blinken a également rencontré le président du Viêt Nam, To Lam, l'ancien chef de l'agence de sécurité intérieure qui a repris les fonctions de M. Trong, et le premier ministre Pham Minh Chinh.

Mme Blinken a déclaré à M. Lam que M. Trong était un "dirigeant visionnaire" qui a jeté un pont durable entre les deux pays et a montré au monde qu'ils pouvaient aller de l'avant malgré leur passé difficile.

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre, M. Blinken a déclaré que l'un des points forts de l'administration Biden était l'intensification des liens stratégiques avec Hanoi.