Le haut diplomate américain Antony Blinken partira jeudi pour une semaine de diplomatie sur la guerre d'Israël à Gaza. Il se rendra en Israël et en Cisjordanie, ainsi qu'en Turquie, en Grèce, en Jordanie, au Qatar, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Égypte au cours de la semaine prochaine, a déclaré le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, à la presse.

Cette visite intervient alors que l'on craint de plus en plus que le conflit, qui dure depuis près de trois mois, ne s'étende au-delà de Gaza, entraînant dans son sillage la Cisjordanie occupée par Israël, les forces du Hezbollah à la frontière israélo-libanaise et les voies maritimes de la mer Rouge.

M. Blinken examinera les mesures spécifiques que les parties de la région peuvent prendre pour empêcher le conflit de s'étendre, a déclaré M. Miller lors d'une conférence de presse régulière.

"Il n'est dans l'intérêt de personne - ni d'Israël, ni de la région, ni du monde - que ce conflit s'étende au-delà de Gaza", a déclaré M. Miller.

M. Blinken discutera également des mesures immédiates à prendre pour accroître l'aide humanitaire à Gaza et des efforts à déployer pour ramener chez eux les derniers otages pris par le Hamas, a ajouté M. Miller.