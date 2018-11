Aoun déplore l'absence de gouvernement au Liban

BEYROUTH, 21 novembre (Reuters) - Le Liban ne peut pas se permettre de voir se prolonger plus longtemps la crise gouvernementale qu'il traverse depuis six mois, a prévenu mercredi le président Michel Aoun.

"Le Liban traverse actuellement une crise de formation gouvernementale. (...) Le Liban ne peut plus se payer le luxe de perdre du temps", a-t-il déclaré lors d'une allocution télévisée prononcée à la veille du 75e anniversaire de l'indépendance, qui coïncide avec l'expiration du mandat français, en 1943.

Plus de six mois après les élections législative, le Premier ministre désigné Saad Hariri n'est toujours pas en mesure de former de gouvernement d'unité nationale faute d'accord entre les différentes factions. (Lisa Barrington, Nicolas Delame pour le service français)