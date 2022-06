Aperçu de l'IPC : À la recherche de tendances au refroidissement de l'inflation

Alors que l'indice des prix à la consommation (IPC) du département du travail, qui suit le coût d'un panier d'articles pour les consommateurs urbains, devrait s'accélérer de 0,3 % à 0,7 %, si l'on exclut les produits alimentaires et énergétiques volatils, il se refroidit de 0,1 point de pourcentage nominal à 0,5 %.

D'une année sur l'autre, le consensus prévoit que l'IPC global se maintiendra à un rythme effréné de 8,3 % et que l'IPC "de base" s'établira à 5,9 %, ce qui représenterait une baisse bienvenue de 0,3 point de pourcentage.

"Vous allez voir un chiffre global élevé, principalement à cause du carburant et de la nourriture", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie. "Mais le chiffre de base va probablement s'atténuer quelque peu".

"C'est une tendance dans la bonne direction", a ajouté Tuz.

Une lecture de base plus faible serait le deuxième indicateur majeur à montrer que le recul de l'inflation en avril n'était pas un coup de chance. Le premier signe a été l'élément de croissance des salaires dans le rapport sur l'emploi de vendredi dernier.

Graphique : Inflation,

La

résurgence de la demande par rapport à une chaîne d'approvisionnement mondiale entravée - dont la reprise a été bloquée par la guerre de la Russie en Ukraine et les récentes restrictions chinoises COVID - a fait grimper les prix bien au-delà de l'objectif annuel moyen de 2 % de la Réserve fédérale américaine.

La banque centrale est entrée en action ces derniers mois, augmentant le taux cible des fonds fédéraux de 75 points de base dans ses efforts pour jeter de l'eau froide sur l'économie et freiner l'inflation.

Deux autres hausses de 50 points de base sont attendues à l'issue des réunions de politique monétaire de juin et de juillet du Federal Open Market Committee (FOMC).

Alors que certains économistes craignent que ce resserrement abrupt ne refroidisse l'économie jusqu'à la récession, un large éventail de données récentes, couvrant les marchés du travail, de la fabrication et du logement, par exemple, ont laissé entrevoir la perspective que l'économie se refroidisse d'elle-même, et pourraient donner à la Fed - qui s'est engagée à rester agile dans sa réponse aux données économiques - une certaine marge de manœuvre pour prendre un virage plus dovish cet automne.

Graphique : Taux cible des fonds fédéraux,

Même si l'IPC de base coopère avec le consensus, la croissance des prix reste obstinément élevée, dépassant largement l'inflation des salaires. Si elle dure, cette situation ne peut que freiner le pouvoir d'achat des consommateurs.

Graphique : IPC et croissance des salaires,

En conséquence, les consommateurs - qui contribuent à environ 70 % de la croissance économique américaine - épargnent moins, puisent dans leurs économies et mettent davantage d'achats sur le plastique, alors même que leur moral reste bas et que leurs prévisions d'inflation restent élevées.

"Beaucoup de gens ont du mal à couvrir les prix de l'alimentation et de l'énergie", a déclaré M. Tuz. "C'est un environnement douloureux".

"L'épargne est en baisse et l'utilisation du crédit en hausse".

Graphique : Épargne, attentes et crédit des consommateurs,

Graphique : Prévisions d'inflation de l'UMich,

Après le rapport sur l'IPC de vendredi, les participants au marché se tourneront vers les données sur les prix à la production de la semaine prochaine et vers la déclaration de la Fed prévue mercredi à l'issue de sa réunion monétaire de deux jours, au cours de laquelle la banque centrale devrait procéder à la deuxième de ses trois hausses consécutives prévues des taux d'intérêt de 50 points de base.

Mais pour l'instant, c'est l'IPC qui est sous les projecteurs.

S'il montre "un chiffre de base étonnamment élevé et un chiffre de base atténuant, les marchés pourraient être d'accord avec cela", a ajouté Tuz.

"Nous le saurons d'ici demain à cette heure-ci".