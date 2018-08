Apicil acquiert le luxembourgeois OneLife

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En se portant acquéreur de The OneLife Company S.A. au Luxembourg, Apicil poursuit son développement européen en assurance vie. « C’est une étape décisive de notre développement, et de la construction de notre organisation en matière d’Epargne & Services Financiers. Apicil est désormais doté de produits, réseaux, et outils permettant de servir les épargnants les plus modestes comme les plus fortunés » commente Renaud Célié, directeur général adjoint du groupe Apicil.Sur son activité épargne et services financiers, le groupe Apicil a fait la preuve en 2017 de son dynamisme avec des encours épargne assurantielle et bancaire qui se sont élevés à 11,3 milliards d'euros, en augmentation de 8% par rapport à 2016, tandis que les unités de compte ont totalisé 4,3 milliards d'euros (+15%), représentant désormais 53,5% de la collecte en assurance vie et 41,3% de l'encours.Le groupe Apicil va se porter acquéreur de 100% des parts de The OneLife Holding SARL Luxembourg auprès de J.C. Flowers & Co l'actuel actionnaire. Cette opération conseillée par AEC Partners, les banquiers Stéphane Olmi et Pierre Alouy et PA Consulting est soumise à l'approbation des autorités de tutelle luxembourgeoise et française.