Apollo, Sixth Street ne sont plus en pourparlers pour financer la transaction de Twitter -sources

Apollo Global Management Inc et Sixth Street, qui cherchaient à fournir un financement à Elon Musk plus tôt cette année pour son projet de rachat de Twitter Inc, ne sont plus en pourparlers avec l'entrepreneur milliardaire, selon deux sources familières avec la question. Musk et Twitter sont en litige après que l'entrepreneur ait initialement retiré son offre de rachat de la société. Ils sont en pourparlers pour mettre un terme à l'affaire et ouvrir la voie à la conclusion de la transaction de 44 milliards de dollars. Twitter et Musk n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires, tandis qu'Apollo et Sixth Street ont refusé de commenter. Musk a déclaré qu'il financerait l'opération avec ses propres fonds, des co-investisseurs et un financement bancaire. Plus tôt dans l'année, Apollo étudiait également les moyens de financer une transaction, selon des sources ayant précédemment déclaré à Reuters. Sixth Street faisait partie des pourparlers, où les investisseurs envisageaient de fournir environ 1 milliard de dollars pour l'opération. Ces pourparlers ont pris fin, selon les sources familières avec la question mercredi. (Reportage de Chibuike Oguh à New York ; Rédaction de Anirban Sen ; Édition de Mark Porter et Marguerita Choy)

© Zonebourse avec Reuters 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. 6.13% 51.93 -28.30% TESLA, INC. -3.46% 240.81 -29.19% TWITTER, INC. -1.35% 51.3 20.31%