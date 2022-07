Apollo et Blackstone cherchent des acheteurs pour le producteur de pétrole canadien Ridgeback - sources

La hausse de la demande et l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont poussé les prix du pétrole à des sommets pluriannuels ces derniers mois, offrant aux propriétaires d'actifs énergétiques une fenêtre pour vendre et verrouiller leurs bénéfices. Le Brent, référence mondiale du brut, a grimpé de plus de 30 % cette année.

Deux banques d'investissement ont été engagées pour gérer la vente de Ridgeback, l'un des plus grands producteurs privés de pétrole au Canada, ont indiqué les sources. Elles ont ajouté qu'aucun accord pour Ridgeback n'était garanti et que les actifs de la société pourraient être vendus dans le cadre de plusieurs transactions.

Les sources ont requis l'anonymat pour discuter d'informations confidentielles. Ridgeback n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Apollo et Blackstone Credit ont refusé de faire des commentaires.

Apollo et Blackstone ont formé Ridgeback en 2016 pour acheter le producteur de pétrole canadien en faillite Lightstream Resources dans le cadre d'une transaction de 1,35 milliard de dollars canadiens. Les deux sociétés de rachat américaines étaient parmi les plus grands détenteurs d'obligations de Lightstream.

Les actifs de la société s'étendent sur plus de 535 000 acres nets (216 500 hectares) dans les provinces de l'Alberta, de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique. Ridgeback prévoit une production de 22 619 barils équivalent pétrole par jour (boepd) cette année et de 24 532 boepd l'année prochaine, selon un document marketing vu par Reuters.

Les acteurs internationaux se sont retirés de l'industrie canadienne de la production de pétrole et de gaz ces dernières années.

Certains sont partis à la recherche d'opportunités moins chères et plus rentables aux États-Unis et ailleurs : Exxon Mobil Corp et son unité canadienne, Imperial Oil Ltd, ont vendu mardi leurs propriétés de schiste dans les bassins de Montney et Duvernay à Whitecap Resources Inc pour 1,9 milliard de dollars canadiens.

D'autres sont partis en raison de considérations environnementales : Les sables bitumineux du Canada sont parmi les formes de production de brut les plus intenses en carbone, par exemple.

Apollo et Blackstone se sont éloignés du pétrole et du gaz en Amérique du Nord pour se concentrer sur les énergies renouvelables et autres investissements dans les énergies propres.

Apollo a lancé en février une plateforme d'investissement durable qui vise à déployer 50 milliards de dollars dans des opportunités de décarbonisation et de transition énergétique au cours des cinq prochaines années.

Blackstone a également réalisé de nombreux investissements verts et, au cours des 18 derniers mois, a vendu les producteurs américains de pétrole et de gaz GeoSouthern et Guidon Operating.

Ridgeback est le plus grand actif en amont restant d'Apollo au Canada, tandis que c'est le seul actif de production de Blackstone Credit dans le pays.

(1 $ = 1,3062 dollar canadien)