Apollo ne fera pas d'offre sur Pearson

Apollo a abandonné son projet de rachat de l'éditeur Pearson. Ce dernier avait rejeté le 11 mars une offre améliorée de rachat du fonds d'investissement américain. Après sa première proposition à 800 pence par action, formulée le 5 novembre dernier, le fonds avait proposé le 7 mars 854,2 pence par action en espèces pour acquérir la totalité du capital du groupe. Apollo note qu'il n'a pas été en mesure de parvenir à un accord avec le conseil d'administration de Pearson quant aux conditions d'une offre pour la totalité du capital.



En réponse à la déclaration d'Apollo, le conseil d'administration de Pearson a confirmé que, le 28 mars 2022, il a reçu une troisième proposition concernant une éventuelle offre en espèces pour la totalité du capital à 870 pence par action.



Le conseil d'administration du groupe britannique a examiné la troisième proposition, avec ses conseillers financiers et juridiques, et a conclu qu'elle sous-évaluait considérablement la société et ses perspectives d'avenir.