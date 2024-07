Londres (awp/afp) - La société d'investissement américaine Apollo Global Management va racheter le groupe britannique de logistique Evri, l'une des plus grandes sociétés de livraison de colis du pays, pour 2,7 milliards de livres, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier.

Evri "est devenue un leader incontournable de la livraison de colis" et "atteint presque tous les foyers du Royaume-Uni, desservant en moyenne plus de 12 millions de clients par semaine", a fait valoir Apollo dans un communiqué publié jeudi.

La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre, selon le communiqué, qui ne donne pas de détail sur le prix d'achat auprès d'Advent International, une autre société de capital-risque qui détenait Evri depuis 2020.

Une source proche du dossier a confirmé vendredi à l'AFP que le montant de la transaction s'élève à 2,7 milliards de livres.

"Evri a construit une position enviable dans la livraison de colis, avec un modèle innovant, une technologie et une infrastructure spécialement conçues pour une livraison fiable et à faibles émissions sur le marché du commerce électronique en pleine croissance", a commenté Alex van Hoek, partenaire chez Apollo, cité dans le communiqué.

Evri affiche un réseau de quelque 20.000 coursiers et de plus de 14.000 sites d'envoi ou réception, et livre plus de 700 millions de colis chaque année.

afp/al