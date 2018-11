Appel à la grève générale levé en Israël

(.)

JERUSALEM, 6 novembre (Reuters) - La principale centrale syndicale du secteur public israélien, la Histadrout, a annulé mardi soir son appel à la grève générale initialement prévue ce mercredi, expliquant avoir obtenu du gouvernement des garanties suffisantes sur la sécurité au travail.

Une porte-parole du ministère des Finances a confirmé qu'un accord avait été trouvé ans la journée avec les représentants syndicaux.

La Histadrout reprochait à l'Etat son inaction face aux accidents mortels sur des chantiers de construction et lui demandait d'adopter les normes européennes du BTP et de renforcer ainsi les réglementations sur la sécurité.

La centrale souhaitait notamment que l'Etat consacre 20 millions de shekels (4,73 millions d'euros) supplémentaires à l'embauche d'inspecteurs du travail.

Une quarantaine d'ouvriers sont morts sur des chantiers depuis le début de l'année et 200 autres ont subi des blessures graves au cours d'accidents du travail. (Steven Scheer et Dan Williams Eric Faye Et Henri-Pierre André pour le service français)