Appel à la poursuite des manifestations au Soudan

par Khalid Abdelaziz

KHARTOUM, 13 avril (Reuters) - Les protagonistes du mouvement de contestation au Soudan ont appelé samedi à la poursuite des manifestations dans le but d'obtenir le remplacement du conseil militaire de transition installé après la chute du président Omar Hassan el Béchir par un gouvernement civil.

Les protestataires ont été enhardis par la démission surprise, vendredi, du ministre de la Défense Aouad Mohamed Ahmed Ibn Aouf, qui avait pris la veille la tête du conseil militaire.

Son remplaçant, le général Abdel Fattah Abdelrahman Bourhan, est un officier peu connu de la population. Il a commandé l'infanterie soudanaise, supervisant notamment l'intervention soudanaise au Yémen au côté des armées des pays du Golfe avec qui il entretient d'étroites relations.

Certains commentaires suggèrent qu'il pourrait être plus ouvert au compromis qu'Ibn Aouf.

Dans un communiqué diffusé samedi, l'Association des professionnels soudanais (APS), mouvement à l'origine des manifestations lancées en décembre qui ont abouti à la destitution d'Omar el Béchir, a célébré le départ d'Ibn Aouf comme une nouvelle victoire.

"Aujourd'hui, nous poursuivons les marches pour parachever ce succès par une révolution victorieuse", a dit l'APS.

"Nous affirmons que notre révolution se poursuit et que nous ne sortirons pas de cette voie tant que n'aura pas été satisfaite (...) l'exigence légitime de notre peuple de voir le pouvoir remis à un gouvernement civil", a-t-elle ajouté.

L'annonce de la démission d'Ibn Aouf a été accueillie par les cris de joie de milliers de manifestants vendredi soir dans les rues de Khartoum.

"Ce qui s'est produit est un pas dans la bonne direction et une concession face à la volonté des masses. Nous nous rapprochons de la victoire", a déclaré à Reuters Rachid Saïd, porte-parole de l'APS.

Le chef du comité politique du conseil de transition, le général Omar Zaïne al Abidine, a promis vendredi que les partis politiques seraient consultés.

Au moins 16 personnes ont été tuées et 20 autres blessées par des balles perdues lors des manifestations et sit-in organisés jeudi et vendredi, a déclaré samedi un porte-parole de la police, précisant que des bâtiments gouvernementaux et des propriétés privées avaient été attaqués.

Un couvre-feu nocturne est en vigueur depuis jeudi soir. (Jean-Stéphane Brosse pour le service français)