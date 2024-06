La condamnation d'un ancien associé du cabinet d'avocats Freshfields pour son rôle présumé dans une gigantesque affaire de fraude fiscale fait l'objet d'un appel de la part des procureurs allemands et des avocats de la défense, ont déclaré des procureurs à Reuters, ce qui pourrait retarder une éventuelle peine d'emprisonnement.

Ulf Johannemann, ancien responsable mondial de la fiscalité au sein du cabinet d'avocats Freshfields, a été condamné par un tribunal de Francfort en janvier à trois ans et demi de prison. Il s'agit d'une affaire très médiatisée dans le cadre d'une fraude tentaculaire qui a piégé des dizaines de banques et des centaines de personnes.

Le tribunal a estimé que Johannemann avait aidé la Maple Bank, aujourd'hui disparue, à réaliser des opérations dites "cum-ex". Ces opérations étaient monnaie courante il y a plus de dix ans et on estime qu'elles ont dépouillé les caisses de l'État d'environ 10 milliards d'euros (10,81 milliards de dollars) au total.

Début juin, le tribunal a rendu sa décision écrite, et les deux parties disposent maintenant d'un mois pour présenter officiellement les motifs de leur appel.

Les procureurs n'ont pas voulu préciser les raisons de leur appel, mais cela pourrait signifier qu'ils trouvent la peine prononcée par le tribunal trop légère. Ils avaient initialement requis cinq ans et demi de prison.

Les avocats de Johannemann n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Ils avaient initialement plaidé pour une peine avec sursis.

Johannemann, qui a exprimé des regrets, reste libre pendant la procédure d'appel. Il a été brièvement placé en détention lors de son arrestation en 2019, étant considéré comme un risque de fuite, mais il a ensuite versé une caution de 4 millions d'euros pour sa libération.

"La procédure d'appel prendra certainement du temps", ont déclaré les procureurs de Francfort dans un communiqué transmis à Reuters.

Les procureurs avaient allégué que le travail de M. Johannemann pour la Maple Bank avait contribué à la perte de quelque 390 millions d'euros d'impôts. Le juge qui a prononcé la sentence a déclaré qu'il avait l'impression que Johannemann regrettait de s'être fait prendre, mais qu'il ne regrettait pas d'avoir fait quelque chose de mal.

En recourant à ces systèmes de dépouillement des dividendes, les banques et les investisseurs échangeaient rapidement des actions d'entreprises autour de la date de versement des dividendes, ce qui brouillait la propriété des actions et permettait à plusieurs parties de réclamer à tort des réductions d'impôt sur les dividendes.

La faille qui a permis à ces opérations de prospérer entre 2005 et 2012 est désormais comblée, mais une longue enquête a pris des dimensions considérables, car les tribunaux et les fonctionnaires tentent de demander des comptes aux malfaiteurs et de récupérer les recettes perdues dans les caisses de l'État.

Le cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer, dont le siège est à Londres, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire, mais il s'est déjà refusé à tout commentaire, notant qu'il n'était pas partie prenante à l'affaire.

(1 $ = 0,9252 euro) (Reportage de Tom Sims ; Rédaction de Susan Fenton)