Appeler le pic d'inflation : Cinq questions pour la BCE

Elle a relevé ses taux d'un total de 200 points de base (pb) depuis juillet, son rythme le plus rapide jamais enregistré, afin de contenir une inflation galopante.

Un ralentissement du rythme des augmentations de taux est peut-être à venir, mais la BCE est loin d'avoir terminé et les marchés veulent avoir une idée de l'évolution du taux de dépôt clé de 1,5 %.

"Ils (les décideurs politiques) continueront à donner l'impression d'être faucons et agressifs car ils veulent que les attentes en matière d'inflation restent ancrées", a déclaré Frederik Ducrozet, responsable de la recherche macroéconomique chez Pictet Wealth Management.

Voici cinq questions clés sur le radar pour les marchés.

1/ Que fera la BCE jeudi ?

Les marchés anticipent une hausse des taux de 50 points de base après deux hausses consécutives de 75 points de base, ce qui ralentirait le rythme du resserrement.

Mais il est probable que la BCE reste hawkish et les investisseurs chercheront également des indices sur l'orientation du taux de dépôt.

Les prix du marché monétaire suggèrent que les taux atteindront un pic en juin 2023 à environ 2,7 %, mais certains pensent que le taux sera plus élevé car les pressions sous-jacentes sur les prix restent fortes et la politique budgétaire expansionniste pourrait stimuler l'inflation.

Les économistes de la Deutsche Bank voient le taux terminal à 3 %, avec des risques orientés à la hausse.

"Nous devons accepter que la future trajectoire des taux est un processus de découverte pour les marchés et les banques centrales", a déclaré Francis Yared, responsable mondial de la recherche sur les taux à la Deutsche Bank.

La BCE va-t-elle ralentir ?

2/ L'inflation de la zone euro atteint-elle un pic ?

L'inflation globale a ralenti en novembre pour la première fois en un an et demi, pour s'établir à 10 %, suscitant l'espoir que la croissance vertigineuse des prix est terminée.

Pourtant, l'inflation reste au-dessus de son objectif de 2 %. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, sera probablement prudente avant d'annoncer un pic après la "grosse erreur" commise l'année dernière en insistant sur le fait que la flambée des prix était "transitoire", a déclaré M. Ducrozet de Pictet.

Si l'on exclut les denrées alimentaires, le carburant, l'alcool et le tabac, l'inflation se situe à 5 % et les pressions sur les pipelines restent abondantes. L'économiste en chef de la BCE, Philip Lane, estime que les salaires seront un "moteur principal" de l'inflation des prix, même après l'atténuation des chocs des prix de l'énergie.

L'

inflation de la zone euro n'atteint pas des somm

ets https://www.reuters.com/graphics/EUROZONE-MARKETS/ECB/myvmoommdvr/chart.png

3/ La BCE discutera-t-elle du QT ?

Probablement. La manière de réduire les obligations détenues dans son bilan dans le cadre de ce que l'on appelle le resserrement quantitatif (QT) est un élément clé du débat politique de la BCE.

La BCE pourrait proposer des orientations sur la manière dont le QT s'appliquera à son programme d'achat d'actifs de 3 300 milliards d'euros et sera probablement pressée de fournir des détails.

"Un démarrage en février avec un réinvestissement partiel similaire à ce que fait la Fed est le plus probable", a déclaré Patrick Saner, responsable de la stratégie macro chez Swiss Re.

Les ventes actives d'obligations devraient être exclues pour l'instant.

Le QT arrive https://tmsnrt.rs/3VIgGN2

4/ La BCE pense-t-elle que la récession sera peu profonde ?

Les données sur l'activité économique, étroitement surveillées, indiquent une récession légère et les dernières prévisions devraient montrer comment la BCE perçoit le ralentissement à venir.

En septembre, elle a prévu une croissance de 0,9 % pour la zone euro en 2023, ce qui représente une baisse significative par rapport à ses prévisions de juin.

Reinhard Cluse, économiste en chef d'UBS pour l'Europe, s'attend à ce que la BCE réduise ses perspectives à une croissance de 0,5 % pour l'année prochaine, avec "l'évaluation que nous sommes clairement en train de ralentir et que deux trimestres de croissance négative pourraient bien se produire, mais une profonde récession (est) peu susceptible d'être leur scénario de base."

L'activité économique mondiale clignote en rouge

5/ Les décideurs de la BCE sont divisés sur les perspectives, qu'est-ce que cela signifie ?

Lane et Isabel Schnabel, qui mènent le débat économique au sein du conseil d'administration de la BCE, ont donné des avis contrastés récemment.

Lane pense que la croissance record des prix commencera à s'atténuer l'année prochaine. Schnabel soutient que plus on laisse l'inflation rester élevée, plus le risque qu'elle s'installe est grand.

Mme Lagarde pourrait être pressée de dire comment elle voit les querelles entre hauts fonctionnaires. Un compromis pourrait en résulter.

"Avec les colombes qui se font à nouveau entendre, nous entrons dans une période où les faucons ne seront pas les seuls à essayer de diriger la politique monétaire, ce qui signifie que nous verrons des compromis plus importants", a déclaré Piet Haines Christiansen, analyste en chef de la Danske Bank.

Les principaux penseurs économiques de la BCE s'opposent sur les perspectives https://www.reuters.com/graphics/EUROZONE-MARKETS/ECB/gkvlwgrwdpb/chart.png