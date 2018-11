Bourse de Paris : Apple, GE, Goldman Sachs, monuments en péril ?

1MDB

A Wall Street, quand les icones de l'ancien monde ( General Electric ), du nouveau ( Apple ) et de la sphère financière ( Goldman Sachs ) chutent de concert de plus de 5% à la cloche, c'est qu'il y a un sérieux problème quelque part. Le nouveau patron de GE a expliqué qu'il faudra nécessairement vendre des actifs pour soulager le bilan. Le Californien a pâti des avertissements de plusieurs de ses fournisseurs, qui laissent penser que, cette fois, Apple a été rattrapé par un ralentissement de ses ventes d'iPhones. Quant à Goldman Sachs, c'est son rôle trouble dans le scandalequi a rattrapé la banque. Cette affaire relativement ancienne resurgit après des révélations de l'agence Bloomberg, qui a aussi laissé entendre que la Malaisie allait réclamer le remboursement des milliards de dollars évaporés lors de l'affaire (qui a éclaboussé plusieurs établissements, dont certains déjà condamnés).Ces monuments ne sont pas vraiment en péril, quoique GE ne soit pas en position très enviable, mais le télescopage des mauvaises nouvelles contribue à saper le moral des investisseurs. Dans le même temps, la perspective d'une taxe sur les importations automobiles aux Etats-Unis refait surface alors que Donald Trump et ses conseillers doivent discuter aujourd'hui d'un rapport préliminaire sur la question, commandé il y a quelques mois.En conséquence, les indicateurs avancés européens sont baissiers. En Asie, les lourdes pertes initiales ont été réduites après des rumeurs de visite du vice-président chinois aux Etats-Unis pour préparer l'entrevue Trump / Xi programmée en fin de mois. Les indices sont même repassés dans le vert en Chine alors que les autorités ont réitéré leur engagement de soutenir le secteur privé en cas de ralentissement économique. Mais tout cela reste bien fragile.En Europe, l'inflation allemande (8h00), l'emploi privé français (8h45) et les chiffres britanniques de l'emploi (10h30) permettront de patienter jusqu'à l'indice ZEW de confiance des financiers allemands (11h00, consensus -24,2). Aux Etats-Unis, peu d'indicateurs, hormis la balance budgétaire fédérale (20h00).L'euro se redresse légèrement à 1,1248 USD (+0,22%). L'once d'or grappille 0,2% à 1 204 USD. Le Brent se reprend de +0,6% à 69,36 USD, tandis que le WTI repasse les 59 USD à la faveur d'un gain de 0,24%. Le taux du 10 ans américain baisse à 3,169% en matinée.